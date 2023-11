Amazon tira la casa por la ventana este Cyber Monday con un descuentazo en el mejor televisor de Samsung

Amazon ha sido, sin lugar a dudas, una de las plataformas que más protagonismo ha obtenido durante el Black Friday, de la mano de imperdibles descuentos que han dado lugar a auténticas gangas en todo tipo de productos, desde elementos decorativos, hasta otros con un aspecto más funcional para el hogar.

Sin embargo, dentro de todos los ámbitos, la electrónica ha sido el más destacado a nivel de ofertas, con enormes descuentos que han llevado a muchos de los productos de su catálogo a sus mínimos históricos. No obstante, si no has podido aprovecharte de ninguno de estos descuentos del Black Friday en Amazon, no tienes por qué preocuparte: el Cyber Monday está aquí.

El último descuento de Amazon este Cyber Monday en uno de los televisores más buscados

Son muchas las personas que no han encontrado el producto ideal para ellos durante el Black Friday. Ya sea porque ninguna oferta ha llamado su atención, o el producto que deseaban no ha bajado de precio. Sin embargo, si estás buscando renovar tu televisor, pero quieres hacerlo a un gran precio y obteniendo un modelo de garantías y de una enorme calidad, el televisor Samsung QLED de 65 pulgadas es la respuesta.

El televisor Samsung QLED de 65 pulgadas. Foto: Amazon.

Hasta hace no mucho, era impensable ver modelos QLED por debajo de la barrera de los mil euros. En el caso de este producto, ese precio se justifica con la tecnología Quantum Dot, que ofrece en su pantalla más de 1.000 millones de colores puros. Algo que, unido a la tecnología Quantum HDR10+, hace de la experiencia de ver la tele una totalmente innovadora.

No obstante, como es obvio, su calidad de imagen no es su único aspecto a destacar. El sistema Q-Symphony que incorpora, una tecnología exclusiva de Samsung, emplea todos los altavoces al mismo tiempo para ofrecer un sonido hasta ahora inédito. Además, gracias a la función Multi-View, podrás incluso dividir tu pantalla en cuatro, terminando así con las disputas en casa cuando los miembros de la familia quieran ver cosas distintas.

Un modelo que pone a nuestra disposición la última tecnología empleada en el ámbito televisivo para dar vida a uno de los televisores más completos que podemos encontrar en el catálogo de Amazon. Y este Cyber Monday es la ocasión ideal para dar el salto a la televisión de lujo, ya que podréis haceros con este modelo solo durante el día de hoy a un precio increíble en la web de Amazon: 739,12 euros.