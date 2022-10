Amazon tiene la solución para que no tengas que instalarte una alarma

El meteórico ascenso de la tecnología ha cambiado por completo casi todos los aspectos de nuestra vida. A día de hoy, es difícil encontrar un ámbito de nuestra vida en el que la tecnología no tenga un impacto, por mínimo que sea. Algo que, conforme el tiempo avanza y esta se sigue desarrollando, su influencia va en aumento. Algo que se hace aún más posible de la mano de plataformas como Amazon.

Si bien en algunos aspectos el impacto de esta tecnología es prácticamente anecdótico, en muchos otros tiene una importancia capital. Y lo cierto es que en la mayoría de ellos, es de agradecer que la tecnología haya hecho acto de presencia, ya que en muchos sentidos, simplifican nuestra vida en gran medida.

Y no solo en aspectos relacionados con el trabajo o las comodidades en el hogar, sino que la tecnología también ha hecho bastante por brindarnos una seguridad lo más certera posible. Algo que se hace muy evidente con productos como el que os presentaremos hoy de Amazon.

Protege tu casa de la mano de Amazon

Estamos hablando ni más ni menos que de la cerradura inteligente con código, una ampliación de la aplicación Nuki Smart Loc, que brinda ese plus de seguridad a tu casa con el que nos cercioraremos de que no pueda entrar nadie que no pertenezca a la misma. Cuenta con un código de acceso de seis dígitos que podremos introducir o bien desde nuestro smatphone, o bien directamente pulsando sobre el teclado.

La cerradura inteligente con código, disponible en Amazon.

Con unas dimensiones de 9x3x1’5 centímetros, estamos hablando de un producto adaptable a prácticamente cualquier espacio cerca de la puerta de nuestro hogar. Un producto que, además, cuenta con una certificación IP65N, lo cual lo convierte en un elemento resistente al polvo y al agua.

Un producto con el que Amazon hace un gran uso de todos los avances tecnológicos a su disposición, para ofrecernos un elemento que aboga por nuestra seguridad y la de nuestra familia. Todo ello, de la mano de un producto que podréis encontrar desde ya en la página web de Amazon con una rebaja por tiempo limitado, que dejar su precio actual en tan solo 71,99 euros.