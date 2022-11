¡Atrévete con el animal print! Hazte con este total look de Zara

Confirmado: los animal print ya son tendencia este otoño/invierno. Cebra, leopardo, serpiente…las posibilidades son infinitas. Y si bien este estampado puede ser un poco complicado al usar, todo lo que tienes que hace es combinarlo con lisos en el mismo esquema de color o buscar un estilo completo si te atreves a hacerlo todo.

Esta temporada no tendrás excusa para no abrazar el lado salvaje de la moda ya que casi todas las marcas han optado por utilizar más de una prenda en sus colecciones. Desde pantalones hasta camisas, todo tipo de faldas y complementos. Así que hemos echado un vistazo a las novedades de Zara y nos hemos encontrado con el mejor total look del street syle que puedes encontrar en estampado de leopardo, el print más característico.

Conjunto animal print Zara

La blusa es de diseño fluido y corte oversize, dos características que la convierten en una pieza de lo más comfy. En su cuerpo tiene une estampado de leopardo, cuenta con un cuello subido y manga larga con detalle de pliegues en hombro acabada en puño ancho.

Haciendo juego con la prenda superior nos encontramos con una falda mini del mismo estampado, confeccionada en viscosa 100% de tiro alto. La blusa, valorada en 30 euros, talla de la XS a la XL, sin embargo, la parte inferior tiene un rango más amplio y abarca desde la XS a la XXL y su precio es de 26 euros.

Para completar el estilismo, al igual que ofrece la firma de Inditex, podemos decantarnos por unas botas altas de piel con tacón ancho, un look perfecto para cualquier ocasión. Además, estas prendas las podemos usar por separado con otros colores de la temporada como el morado, el verde o el fucsia y dar así un poco de luz al outfit.