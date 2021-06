Apple lanza una correa con la bandera de España para el Apple Watch

Apple no deja de sorprendernos. La marca de Cupertino innova para conseguir vender sus productos. Los iPhones y los iMac son los reyes de las ventas, no tienen tanto éxito los Apple Watch, no obstante, saben como sacarle rendimiento.

Apple presenta sus relojes inteligentes con una importante novedad. Ahora están personalizados con la bandera de cada país. Se encuentran 22 banderas diferentes, y entre ellas, por supuesto, está la de España.

Así son las nuevas correas edición limitada de Apple Watch

Las correas están hechas en nylon, con la lista completa de países representados siendo la siguiente: Estados Unidos, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, Francia, Alemania, Reino Unido, Grecia, Italia, Jamaica, Japón, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Rúsia, Suráfrica, Corea del Sur, España y Suecia.

Las esferas pueden descargarse gratuitamente desde la propia aplicación Watch de los iPhone, sin necesidad de comprarse una correa. En el caso de España, en el centro se dibuja la bandera rojigualda en diagonal, con la correa cambiando en dos colores para no ser completamente homogénea.

En la Apple Store online ya están desde esta semana a la venta todas las banderas con entregas para la misma semana. Su precio es de 49 euros para los dos tamaños de Apple Watch. El único problema es que son limitadas hasta acabar existencias. Así que si quieres una, date prisa.