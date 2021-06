Apple se carga la producción de este modelo icónico

Apple sigue siendo la marca líder en cuanto a smartphones. Nuevamente, los modelos de iPhone de esta temporada se colocan en los primeros puestos de ventas.

El iPhone 12 Pro Max en primera posición y en última el 12 Mini, la versión más económica de estos terminales por contar con una batería y una pantalla más pequeña, pero con las mismas prestaciones que otro iPhone de su generación. La marca de Cupertino se encarga siempre de sacar una versión más económica de sus iPhone, pero siempre obtiene el mismo resultado. Nulas ventas.

Leer más: El nuevo iPhone 12 está a un precio mínimo histórico en Amazon

Lógicamente, los usuarios han elegido los modelos más caros de iPhone, el 12 o el 12 Pro Max. Los que superan los 1.000 euros. Contra más grande sea el iPhone y con mejores prestaciones mucho mejor. Si ya se quedan obsoletos de año en año, ¿para que más a querer uno con el que te sientas un año más atrasado?

Estos datos no han hecho más que cancelar la producción del iPhone 12 Mini. Estas últimas semanas era un rumor que sonaba con fuerza, pero por fin lo ha confirmado el portal MacRumors. Apple ya no fabrica más este terminal. Cuando se acaben de vender todas las unidades que estén en estos momentos en el mercado, desaparecerá para siempre el iPhone 12 Mini. No obstante, tardará en hacerlo porque este terminal no ha tenido un gran éxito en ventas.

El iPhone 13 Mini podría volver

Los últimos rumores apuntaban que Apple sacaría una nueva generación de iPhones en octubre, la número 13 y ésta volvería a contar con las cuatro ediciones de terminales, entre ellas, por supuesto, el iPhone 13 Mini. A pesar del frustrante éxito en ventas, no está claro que Apple se vaya a rendir tan pronto y podría volver a apostar por la versión económica para atraer a todo tipo de público.

Si nos fijamos en los precios, entre el iPhone 12 y el iPhone 12 Mini, solo hay una diferencia de 100 euros. Cuando estás a punto de pagar 1.000 euros, poco te importa ya pagar 100 euros más si obtienes un terminal mucho mejor.