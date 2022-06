La bebida más refrescante para el verano está en Mercadona

En diversas ocasiones, hemos mencionado que el santo y seña de Mercadona, por encima de cualquier otro, es el sector de la alimentación. Esto es un hecho indiscutible, al igual que también es conveniente remarcar que, en los últimos años, la cadena valenciana ha dado un empujón a otras secciones, como pueden ser las de hogar o cosméticos.

Con este énfasis por ampliar sus fronteras, en los últimos años, han cobrado importancia en Mercadona secciones que antes no la tenían, y una de ellas es la licorería. Un espacio en el que podemos encontrar una oferta muy variada de bebidas alcohólicas, siendo algunas de ellas perfecta para el verano, que se encuentra a la vuelta de la esquina.

Y es que, con la llegada del calor, pocas cosas apetecen más que una bebida fresquita, perfecta para tomar en tu propia terraza resguardado del alcohol, y mientras disfrutas de un apacible baño en la piscina. Y en ese sentido, la bebida de Mercadona de la que os hablaremos hoy, es perfecta para el periodo veraniego.

La bebida más suave y refrescante de Mercadona

Se trata ni más ni menos que de la piña colada que podemos encontrar en la licorería de Mercadona, elaborada por la marca Piomka. Una bebida que, si bien lleva años siendo uno de los productos más vendidos entre aquellas personas que no toleran demasiado el sabor de las bebidas con alta graduación etílico, en verano, se reinventa como uno de los favoritos de los clientes de la marca valenciana.

La piñacolada de Piomka, disponible en Mercadona.

Y es que no es solo refrescante, sino que cuenta con una textura muy reposada, además de tener un dulce sabor que debe a sus ingredientes principales: la piña, la crema de coco y el ron. Una combinación que da un toque tropical a esta bebida, que hará deleitarse a los amantes de bebidas con sabores dulces.

No obstante, hay que tener cuidado, ya que cuenta con un 14,9% de graduación etílica, por lo que es recomendable consumirlo con moderación, si no queremos ser víctimas de una de terrible resaca al día siguiente. Por otro lado, el fabricante recomienza servirla bien fría y, además, no mezclarla con bebidas cítricas.

Una bebida alcohólica que está llamada a convertirse en una de las más vendidas del verano, y que podemos encontrar en la sección de licores de Mercadona en una botella de 700 ml por un precio de tan solo 5,50 euros, bastante asequible en comparación con otras bebidas de este calad, además de ser una opción ideal para enfrentarnos al calor veraniego.