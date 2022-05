Las Bermudas vaqueras son el básico de las mujeres estilosas

Los básicos de armario son una de las claves para tener looks muy estilosos sin romperse demasiado la cabeza. Y las bermudas denim son esa prenda super versátil que te permiten vestir de una forma muy diferente ya que todo dependerá de los complementos. Para un día de trabajo en la oficina, una tarde de compras o una cena con amigas, estos serán los pantalones más socorridos cuando no sepas que ponerte.

Si todavía no sabes como incluir esta prenda en tus looks diarios puedes aquí te dejamos unos tips de como conjuntar esta prenda tan versátil. Para lograr un look desenfadado las puedes llevar con unas sandalias de estilo Birkenstock y una camisa oversize de estilo masculino. El toque más chic lo puedes lograr con un bolso estampado, un collar de abalorios o un turbante, el accesorio de pelo más de moda en verano. Como lo conjunta la influencer Alexandra Pereira.

Otra combinación infalible son las bermudas con una camisa básica en algún color tendencia como el rosa fucsia o el verde. Así irás muy cómoda y serás la más estilosa en tus reuniones. Sácale más partido con accesorios a juego para completar el look como una blazer colorida y unos mules.

Puedes encontrar este tipo de pantalones en muchas tiendas estos que te proponemos de Mango son super versatiles y ponibles y podrás conjuntarlos con infinidad de prendas. Esta bermuda pertenece a la colección Committed y esta fabricada en 100% algodón. Con un tejido de algodón estilo tejano vaquero, un diseño corto y recto. De tiro alto, con trabillas, cinco bolsillos y cierre de cremallera y botón. Además también esta disponible en tallas Plus. Esta bermuda de Mango esta disponible en varios colores rosa chicle, tejano claro y oscuro y negro. Además tiene un precio irresistible, esta prenda de Mango podrá ser tuya por solo 22.99 euros.

Las bermudas son el básico de la temporada sigue a las mujeres más estilosas y luce cómoda y sofisticada con esta prenda tan versátil.