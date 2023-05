Bershka apuesta por los total look con esta propuesta de falda y camiseta con detalles de volantes

Ya sabemos que los total look han llegado a convertirse en toda una tendencia esta temporada. Cada vez son más las marcas que deciden apostar por conjuntos completos o recomendaciones de combinaciones en sus páginas oficiales y Bershka ha sido una de las últimas en subirse a este carro.

Son muchos los que adquieren una prenda y acaba olvidada en su fondo de armario porque nunca saben con qué combinarla. Los conjunto completos no tienen este problema y son la solución ideal para aquellos a los que les cuesta combinar ciertas prendas o simplemente prefieren una apuesta segura.

Leer más: El vestido largo con bordados más playero de la nueva colección de Parfois

Camiseta de manga corta con detalles de volantes

La parte de arriba de este bonito conjunto, está formada por una sencilla camiseta crop de manga corta, una opción perfecta para combinar incluso con tus vaqueros favoritos. Cuenta con detalles de volantes a lo largo de su diseño y está disponible tanto en color negro como en azul a un precio de 12,99 euros.

Falda midi con volantes

Aunque la parte superior de este conjunto ya es algo muy ponible y combinable, Bershka propone combinarla con esta bonita falda de corte midi de lo más favorecedora. Cuenta con una cintura elástica muy cómoda y sencilla de poner, además de aberturas en los laterales. Está disponible tanto en negro como en azul a un precio de 25,99 euros.

El conjunto de camiseta y falda de volantes de Bershka

Si eres de los que aún no se acaba de convencer con los total look, esta propuesta de Bershka podría ser la definitiva. Es muy combinable tanto en conjunto como por separado y si le añades unas bonitas sandalias de tacón, conseguirás un look de lo más elegante para las ocasiones más especiales.