BERSHKA vuelve a arrasar con este conjunto metalizado, ¡parece sacado del futuro!

Ya sabemos que los total look está a la orden del día, y sin son una opción tan atrevida y original como la de la nueva colección de Bershka, Millenium, ¡no podemos evitar añadirlo a nuestra wishlist! La temporada de primavera-verano en el mundo de la moda, es una época de innovación y de salir de nuestra zona de confort, ¡y qué mejor momento que con los festivales y conciertos de los próximos meses!

Muchas influencers comenzaron a publicar en sus redes sociales sus llamativos looks destinados a esos alocados festivales de verano, looks llenos de brillos, cadenas, encajes y otros elementos que tal vez no utilizaríamos en nuestra ropa de diario. Este conjunto de Bershka es digno de Coachella, ¡un top y una falda en tejido metalizado para arrasar en cualquier fiesta o evento!

Top bandeau metalizado

Para la parte superior de este llamativo conjunto, Bershka se ha decantado por una prenda de diseño sencillo pero en un tono de lo más original. Se trata de un sencillo top corto estilo bandeau, ajustado a tu cuerpo y con hombros descubiertos, sin tirantes ni mangas. Está disponible tanto en ese tono metalizado que tanto ha llamado nuestra atención como en color negro liso, ¡a un precio de 15,99 euros!

Falda midi metalizada

Tal vez la prenda estrella de este conjunto, sea la de la parte inferior del mismo. Para combinar ese sencillo top, Bershka ha decidido apostar por una falda midi en el mismo tono metalizado que el top para conseguir un conjunto completo de lo más especial. Es de tiro alto y cuenta con una abertura en la parte posterior para facilitar la libertad de movimiento. Podrás encontrarla a un precio de 19,99 euros.

La falda midi metalizada de Bershka. Foto: Bershka

Si tienes algún concierto o festival planeado para los próximos meses y quieres apostar por un look de lo más explosivo, esta propuesta de Berhska podría ser la opción ideal. Además, es bastante cómodo de llevar, lo puedes combinar fácilmente con unas sandalias planas, como las sandalias Pikolinos de Amazon, o con unas zapatillas blancas básicas. ¡No lo dejes pasar!