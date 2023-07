Las camisetas básicas de tirantes vuelven a BERSHKA, ¡ninguna supera los 5 euros!

Cuando llega el momento de renovar nuestro fondo de armario, muy usualmente quitamos importancia a esas prendas más básicas y sencillas destinadas a ofrecer posibilidades de combinación o para completar nuestros looks de diario. Sin embargo, son prendas a las que vamos a dar mucho uso y deberíamos darles la importancia que merecen. Bershka tiene la selección perfecta para este verano.

Además, aprovechando la temporada de rebajas, podemos hacernos con varias prendas de este estilo a precios de lo más asequibles. Si hay un tipo de camiseta que no puede faltar en nuestro armario este verano, esas son las camisetas de tirantes. Una prenda de lo más combinable que siempre nos gusta coleccionar en varios colores y estilos, ¡y esta selección de Bershka no pasa de los 5 euros!

Top crop con un tirante asimétrico

Tanto las camisetas de tirantes más convencionales como los crop tops son una buena opción para añadir a nuestra colección. Esta prenda de Bershka es una de nuestras favoritas por su diseño diferente y por todas las posibilidades de combinación que ofrece. Se trata de un top corto de escote asimétrico con un solo tirante fino en uno de sus hombros.

Está disponible en color marrón, blanco o negro para que puedas escoger el que mejor se adapte a tu estilo, ¡e incluso podrás comprar varios! Están disponibles con un descuento del 30% a un precio de tan solo 4,89 euros, tanto en tiendas físicas de Bershka como en su página web y en tallas desde la XS hasta la L.

Top cropped de tirantes

Si estabas pensando en hacerte con una opción más clásica y sencilla, este top crop es justo lo que estás buscando. Ha conseguido llamar nuestra atención por el gran abanico de posibilidades de combinación que ofrece, podrás ponértelo con tus vaqueros favoritos, pero también con una falda elegante, ¡necesitas tenerlo en tu fondo de armario!

Se trata de un top corto con escote redondeado y tirantes finos en cada uno de sus hombros, una propuesta de lo más ponible que podrás encontrar en cuatro colores diferentes: blanco, negro, gris oscuro y azul. Todos ellos cuentan con una rebaja del 33% en tallas desde la XS hasta la L, ¡y algunas ya están comenzando a agotarse! Tiene un precio final de tan solo 3,99 euros.

Top cropped de tirantes finos

Si te gusta ir a lo sencillo, pero quieres contar siempre con una propuesta que puedas combinar fácilmente con tus looks más elegantes, tenemos la solución: un top corto de tirantes que combinará genial tanto con tus looks más básicos como con tus faldas y pantalones más formales. ¡No puedes dejarlo pasar!

Se trata de un sencillo top cropped de tirantes finos, cuenta con un escote ligeramente en pico con espalda recta. Está confeccionado en un material bastante elástico que se ajusta a la perfección a tu cuerpo con un estilo de lo más favorecedor. Podrás encontrarlo en colores pastel azul, rosa o naranja, ahora con un 33% de descuento, por tan solo 3,99 euros.

El top cropped de tirantes finos de Bershka. Foto: Bershka

Una pequeña selección de algunas de las camisetas cortas de tirantes más populares de Bershka para la sección de básicos de tu fondo de armario. Son todo un imprescindible de cara a verano y no podrás esperar a combinarlo con tus looks favoritos, ¡y es que pegan con todo! No los dejes pasar, ¡están tirados de precio y combinan genial con la falda tableada de Pull&Bear!