Black Friday 2024 a la vuelta de la esquina: los comercios confirman las nuevas fechas

La llegada del otoño es sinónimo de muchas cosas. Para una gran mayoría, significa el adiós a las buenas temperaturas y el hola a los días más cortos. Sin embargo, para todos aquellos fanáticos de las gangas, la llegada del otoño supone el pistoletazo de salida que les lleva a contar los días que quedan para una fecha marcada en rojo en su calendario.

Evidentemente hablamos del Black Friday, el día por excelencia al que esperan millones de personas para comprar algunos de los productos que llevan meses en su lista de deseos a precio de auténtica ganga. Una celebración que nació en Estados Unidos y no tardó en llegar a todo el mundo, y que, para celebración de muchos, ya está a la vuelta de la esquina.

La fecha oficial del Black Friday, a poco más de dos meses

Una práctica que desde hace ya varios años se aplica tanto en el comercio online como en el presencial, en todos y cada uno de los sectores, desde el textil hasta el tecnológico, y en infinidad de plataformas, desde Amazon hasta Carrefour. Y como bien sabe todo el mundo, esta celebración se lleva a cabo el último viernes de noviembre, por lo que ya tenéis una fecha que señalar en el calendario: 29 de noviembre.

No obstante, como si de una semana fantástica se tratase, este no será el único día que podréis disfrutar de auténticos chollos. Y es que el nacimiento del Cyber Monday, celebrado el primer lunes tras el Black Friday, hace que los descuentos se alarguen desde el viernes hasta el lunes, incluyendo también el fin de semana, por lo que tendréis muchas oportunidades para comprar aquellos productos de vuestro carrito de la compra.

Los consejos fundamentales para sacar el máximo provecho al Black Friday

Sin embargo, si quieres convertirte en un auténtico cazador de chollos de cara al Black Friday, es fundamental que tengas en cuenta una serie de consejos que debes cumplir a rajatabla. Todo ello comenzando por tener a mano un comparador de precios en el que podrás ver en qué plataforma se encuentra a un precio más barato cualquier producto. Y no solo eso, sino que muchos de esos comparadores también ofrecen un registro histórico del precio de cada producto, con lo que puedes salir de dudas sobre si se trata de un descuento verdaderamente llamativo.

Otro consejo muy a tener en cuenta gira en torno a la flexibilidad al elegir un producto. Cabe la posibilidad de que si estás esperando a algún descuento en el recién lanzado iPhone 16, la versión en color blanco de 128 GB no esté rebajada, pero sí lo esté la versión de color negro de 256 GB, por lo que ampliando un poco las miras podremos acceder a auténticas gangas aunque no fueran lo que teníamos pensado en un principio.

Por último, pero no menos importante, es fundamental recalcar el ahorro real de los productos, y no el porcentaje de descuento. Algo que parece lógico, ya que mientras que un descuento del 30% puede ser un chollo en un televisor, resulta prácticamente insignificante en un pendrive. Por ello, es fundamental hacer un estudio a fondo de cada plataforma, y no centrarnos únicamente en las ofertas que estén a simple vista.