¿Es el Black Friday el mejor momento para ahorrar en tus billetes de avión?

El Black Friday es considerado la fiesta del consumo por miles de personas alrededor de todo el mundo. Y no es casualidad, ya que en prácticamente todos los ámbitos de nuestro día a día podemos toparnos con auténticos chollos pensados para que nos lancemos de una vez por todas a hacernos con ese producto que llevábamos meses buscando.

Durante estos últimos días, hemos visto miles de ofertas en todos los ámbitos, desde el electrónico hasta los juguetes, pasando también por la decoración del hogar o los utensilios de limpieza. Prácticamente ningún sector comercial se mantiene ajeno a la llegada de ofertas durante el Black Friday, e incluso a los viajes podemos sacarles el máximo partido posible.

En otras ocasiones hemos hablado sobre algunos de los mejores momentos del año para viajar. Pero más allá de eso, también hay ocasiones en las que puede resultar especialmente rentable hacerte con un vuelo. Y la semana del Black Friday, como cabía esperar, no iba a ser la excepción. Pero más allá de esto, hoy responderemos a una pregunta vital: ¿Realmente vale la pena comprar tus vuelos durante el Black Friday?

Las ventajas de adquirir tus billetes para viajar durante el Black Friday

En primer lugar, cabe destacar que en muchos casos los descuentos dependen de entidades privadas. Esto quiere decir que son las propias aerolíneas o cadenas hoteleras las que deciden según sus intereses si es rentable ofrecer descuentos a los clientes, por lo que no es una ciencia segura el hecho de que absolutamente todos los vuelos o todos los alojamientos vayan a ser rebajados.

Sin embargo, desde JetCost han querido responder a esta pregunta, y lo han hecho con datos fehacientes. Y es que en un estudio reciente, el portal web ha determinado que sí es aconsejable adquirir vuelos durante este Black Friday. Y para ello se han apoyado en las cifras en función del destino. Unas cifras que determinan un descenso del 19,73% en los vuelos nacionales, y un 8,15% en los internacionales.

Unas cifras que en primera instancia pueden no parecer excesivamente llamativas, pero que, teniendo en cuenta los altos costes de ciertos vuelos, puede resultar en un descuento de más de 100 euros. Sin embargo, para encontrarnos con estas ofertas también es imprescindible saber comprar en el momento y lugar exacto.

Plataformas como SkyScanner ofrecerán a lo largo de esta semana llamativos descuentos, pero, sin embargo es importante tener en cuenta algunos aspectos para maximizar nuestro ahorro. Y del mismo modo que sucede cuando compramos un vuelo fuera de temporada de ofertas, para toparnos con la mejor opción posible es imprescindible ser flexible con las fechas y el destino, multiplicando así nuestras posibilidades de encontrar una buena oferta.

Esto no solo implica el destino a un país concreto, sino a la comodidad con la que llegamos. Por ejemplo, si queremos visitar Londres, es posible que los vuelos al aeropuerto de Heathrow no estén rebajados. Sin embargo, a lo mejor sí que hay grandes ofertas en viajes hacia el aeropuerto de Oxford, que está apenas a dos horas de la ciudad londinense, por lo que puede ser una opción económica.

Consejos imprescindibles para ahorrar dinero en tu próximo viaje.

El otro consejo fundamental es mantener la calma y no desesperar. Es posible que nos encontremos con descuentos tentadores pero que no se adapten a lo que nosotros buscamos, ya sea por motivos espaciales o económicos. Por ello, es importante esperar a la oferta perfecta y no dejarnos llevar por los impulsos, ya que podríamos arrepentirnos al ver que posteriormente aparecen ofertas mucho mejores.

Sin embargo, es importante encontrar el punto medio. Si las prisas y la precipitación no son buenas consejeras, tampoco lo es la pasividad. Habitualmente dejar todo para el último momento no resulta ser una buena estrategia. Y en el caso de encontrar las mejores ofertas en tus vuelos, tampoco lo es, ya que podrías perder las mejores ofertas. Es importante, observar, comparar y decidir cuando hayamos encontrado esa oferta que llevábamos tanto tiempo esperando para disfrutar de un viaje a un precio de escándalo.