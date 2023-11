¿Comprar en tienda o por internet? Los clientes eligen su método favorito este Black Friday

El Black Friday es una de las fechas más esperadas del año a nivel de consumo por millones de personas alrededor de todo el mundo. Una fecha en la que cientos de miles de descuentos llegan al mercado en millones de productos en prácticamente todas las plataformas, desde Amazon o El Corte Inglés hasta Ikea o Lidl.

Una celebración que encuentra su origen hace ya varias décadas en las calles de Filadelfia, con descuentos en las calles en la venta ambulante. Sin embargo, no fue hasta hace relativamente poco que este fenómeno de globalizó no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y uno de los principales motivos que lo llevó a viralizarse no fue otro sino el auge del comercio online.

Un modo de compra que lleva a millones de hogares de forma sencilla la amplitud de extensísimos catálogos a un solo clic de distancia, lo cual hace que este comercio online sea uno de los favoritos de muchos cuando el Black Friday hace acto de presencia. Sin embargo, las tiendas físicas también hacen grandes apuestas para traer las mejores ofertas a sus estanterías. Y es por esto que surge una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento: ¿Dónde prefieren comprar los clientes en el Black Friday?

El comercio online se impone al tradicional durante el Black Friday

En primer lugar, es fundamental destacar las diferencias sustanciales entre un tipo de compra y otra, cada una con sus ventajas y sus desventajas. La compra online cuenta con la ventaja de ser mucho más flexible y ofrecer muchas más posibilidades, mientras que el comercio tradicional es mucho más fiable por el simple hecho de que estamos viendo ante nosotros lo que estamos comprando.

Ha sido el portal Black Friday Global el encargado de realizar encuestas y analizar estadísticas que resuelvan esta pregunta. Y la respuesta principal es que, en busca de no perderse ninguna oferta tentadora, un 43% de los consumidores españoles comprará en ambos comercios con el objetivo de no perder ninguno de los descuentos más buscados de este Black Friday.

No obstante, entre aquellos que sí elegirán entre uno y otro, el 40% de los encuestados apostará por el comercio online, de la mano de todas las facilidades y ventajas que este tipo de compras traen consigo, mientras que tan solo el 16% lo hará en tiendas físicas. Una cifra que evidencia el auge del comercio online, puesto que en los últimos seis años ha aumentado en gran medida, pasando por la derecha al comercio físico.

No obstante, en Black Friday Global no se han limitado únicamente a recoger los resultados de estas encuestas, sino a entender el porqué del auge de uno y otro comercio. Y como es lógico, el principal punto a favor de todos aquellos que apostarán este Black Friday por la compra online es la gran comodidad que nos brinda el hecho de acceder a un amplísimo catálogo de productos sin necesidad de movernos de nuestro salón, a un solo clic de distancia.

A este se suma un catálogo mucho más amplio que el de cualquier tienda, ya que podemos acceder a infinidad de páginas de cientos de países distintos, por lo que el abanico de posibilidades no solo nos brinda una oferta de productos mucho mayor, sino que, además, también nos permite comparar precios entre un mismo producto en distintas plataformas, lo cual también nos brinda la posibilidad de elegir aquella en la que ese producto sea más barato.

Foto: Pexels.

Por si todo esto fuera poco, los cupones de descuento son otra opción ideal para ahorrar un dinero extra en muchas plataformas y en todo tipo de productos, de la mano de descuentos que podemos encontrar o bien en las mismas páginas o bien en portales especializados.

Por su parte, los defensores acérrimos de la compra tradicional, hablan de la experiencia social derivada del clásico concepto de ‘ir de compras’, un plan que puede resultar muy atractivo para muchos para pasar el día comprando todo aquello que necesitemos, siendo esta una experiencia que se pierde por completo al apostar por el comercio online.