Adelántate al otoño con estas botas cowboy de las rebajas de Mango

Si hay algo que podemos hacer durante las rebajas es invertir en la próxima y si todavía no te has hecho con unas botas cowboy buenas estas de las rebajas de Mango no puede ser mejor. Hazte con una de las prendas más en tendencia con un 50% de descuento.

Estas botas de Mango están terminadas en punta, con caña alta y tacón bloque. Pertenece a las prendas etiquetadas como Committed son productos que han sido confeccionadas con fibras y/o procesos de producción sostenible, reduciendo así su impacto ambiental. El objetivo de Mango es respaldar la implementación de prácticas más comprometidas con el medio ambiente, aumentando así, el número de prendas sostenibles en su colección.

Estas botas están fabricadas en el corte en 100% piel bovino, el forro: 90% algodón, 10% piel bovino. Este modelo de esta disponible en marrón y en negro. Con un 50% de descuento este modelo pasa de los casi 100 euros a 49.99 euros. Estas botas de Mango son super ponibles en ambos tonos solo tienes que elegir el que más se adecue a tu estilo.

Este modelo de Mango puedes ponértelo desde ya en esos días que hace un poco de fresquito o en tus vacaciones de verano en el norte, donde todas sabemos que sí que te las vas a poner. Desde con un look básico de short vaquero y una camisa donde además de las botas si le añadimos algún collar de piedras de colores que tanto se llevan está temporada tendrás un look que parece de prescriptora de moda.

Estas botas de Mango también son perfectas para lucirlas con un vestido con estampado floral y una cazadora vaquera es el look perfecto para todo durante el otoño. Aprovecha las rebajas y hazte con todos los básicos que tu armario necesita.