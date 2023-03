Unas botas camperas rebajadas en Mango Outlet es tu mejor inversión esta primavera

Está claro que hay un zapato para cada estación, en verano llevamos sandalias porque es un zapato fresco, sin embargo, en otoño/invierno y sobre todo en primavera, hay un zapato estrella que no pasa de moda, y no, no hablamos de zapatillas, nos referimos a las botas cowboy.

Sin duda, las botas cowboy suelen transformar un look básico en un look más fashion. En las últimas temporadas, hemos visto que estas botas destacaban en las diferentes tiendas de moda por sus atrevidos diseños, pero los clásicos de serraje son sin duda los más acertados.

Te tenemos una buena noticia y es que en Mango Outlet están rebajados unos botines de este estilo que no va a durar mucho en stock, además estamos seguras de que no te las querrás quitar en todo el año.

Bota piel cowboy Mango Outlet

Están fabricados 100% en piel de serraje lo que le otorga una mayor calidad a tener en cuenta a la hora de adquirir este calzado. Como toda bota, de este estilo, son puntiagudas con caña alta y tacón de bloque.

Están hechos con absoluta calidad y diseñados en Barcelona. El material exterior es 100% piel bovino, con un forro 90% algodón y el 10% restante piel vacuno. Cuentan con una plantilla de 100% poliuretano y suela 100% caucho.

Desde la página web de Mango Outlet se recomienda usarlos con una cazadora de pelo para invierno y para el entretiempo con un cárdigan de canalé, para la parte de abajo puedes utilizar unos shorts oscuros, que es apto para todas las estaciones.

Ahora puedes conseguir estas botas en la web de Mango Outlet y su precio era de 99,99 euros, pero ahora puedes conseguirlo por 79,99 euros gracias a un 20% de descuento sobre el precio original. Las tallas están disponibles desde la 35 hasta la 42, pero en algunas de ellas avisa que quedan muy pocas unidades.