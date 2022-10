Paula Echevarría está agotando estas botas planas de Mango con efecto estilizador

Lo de Paula con las botas es una verdadera historia de amor. Botas cowboy, de caña alta, botines, con tacón, con suela plana… Su armario está repleto de este tipo de calzado y, con la llegada del frío, la actriz las está sacando a relucir día sí y día también. Desde hace unos años las botas se han convertido en un elemento básico durante todo el año, tanto que cada vez es más común lucirlas no solo en los meses de invierno, también en primavera.

Paula Echevarría sigue sorprendiendo y conquistándonos con cada uno de sus estilismos debido, en parte, a la mezcla de elementos que suele hacer y que se dividen entre aquellos que pertenecen a marcas low cost, aptas para cualquier bolsillo, y otros propios del lujo. Mango es una de esas firmas asequibles que está muy presente en el vestidor de la actriz a través de todo tipo de prendas.

Las botas de Mango se han coronado como unas de sus favoritas, no solo por la dosis de estilo que inyectan a cada conjunto, sino por lo cómodas que resultan. Un modelo que arrasa en ventas en la firma catalana y que, a buen seguro, no tardará en agotarse, teniendo en cuenta ese ‘efecto Paula’ que se produce cada vez que publica un look.

Botas Mango

Estamos ante unas botas efecto piel, de punta redondeada, caña alta y suela track, que poseen forro interior y carecen de cierre. Entre sus grandes virtudes, el hecho de que hayan sido fabricadas en un material duradero y flexible, de máxima calidad, permitiéndonos llevarlas tanto tiempo como queramos.

Hablamos de unas botas de aire chunky que vuelven a ser tendencia esta temporada, como ya lo fueron en las pasadas. De esta manera, tanto si eres una de las pocas personas que no se apuntaron a la corriente, como si necesitas renovar las tuyas, este modelo de Mango es el indicado.

A la venta por un precio de solamente 70 euros, se trata de una oportunidad única de compra que merece la pena aprovechar. Disponibles de los números 35 al 42, si te han gustado, deberías darte prisa en adquirirlas o acudir en su búsqueda a cualquier tienda física. El éxito está asegurado con estas fabulosas botas, así que no lo pienses y ¡fíchalas!