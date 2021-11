Calzedonia advierte que son para mujeres atrevidas, pero sientan tan bien que lo están comprando todas

Con el fin de las restricciones, el descenso de los contagios y la mayoría de la población vacunada, volvemos a vivir la noche. Las principales marcas ‘low cost’ han sacado ya sus piezas más elegantes y festivas, con mucho brillo, lentejuelas, terciopelo y colores metalizados. Y es que en breve daremos la bienvenida de nuevo a la Navidad.

No obstante, en nuestro día a día seguimos buscando comodidad, y cuando queremos una prenda que nos permita la libertad de movimientos, solo pensamos en una. Los leggins.

Estos se popularizaron entre las mujeres, especialmente en el gimnasio. Eran una prenda muy utilizada para entrenar por su elasticidad y comodidad. Además, abrigan mucho.

Años después se les dio un giro de 180 grados y se convirtieron en una prenda más imprescindible de nuestro armario. Seguro que no hay ninguna mujer que todavía no tenga unos leggins. Pero también estamos seguros que todavía no tienes los leggins más festivos.

Los leggins tendencia de la temporada para las fiestas navideñas

Calzedonia se reinventa todas las temporadas y transforma sus pantis, medias y leggins. Igual que sucede con los complementos, estos también pueden seguir todas las tendencias habidas y por haber.

En el caso de los leggins, la firma ha querido que los uses tanto para ir a la oficina como para salir de fiesta, incluso para estas navidades. Dicen que son para las más arriesgadas, sin embargo se está convirtiendo en el producto del momento. Éxito en ventas.

Son unos leggins efecto piel en rojo pasión, el color más buscado en estas fechas, y térmicos. Así que olvídate de pasar frío con ellos. Tus fieles compañeros para este invierno.

Pero además, los tienes en otros colores, como el marrón, el negro, el verde oliva o el beige. Así que podrás combinarlos con todas tus prendas.

Y lo mejor, te puedes llevar todos los modelos disponibles porque tan solo cuesta cada uno 19,95 euros. Se han fabricado en todas las tallas, de la XS a la XL, pero atentos porque la talla más grande ya no está disponible.