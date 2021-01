Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Calvin Klein, Armani o Loewe: perfumes con descuentos top en El Corte Inglés

En una semana llegan los Reyes Magos. Y si todavía no has hecho la lista o no sabes qué regalar, a continuación listamos algunos de los mejores descuentos que ofrece El Corte Inglés estos días en algunos de los perfumes más solicitados.

Las propuestas consisten en una serie de perfumes y aguas de colonia que llegan con sus propios estuches y packs. Y tranquilo, porque si haces el pedido ahora, llegarán a tiempo para que los Reyes los puedan entregar.

Las mejores ofertas en perfumería en El Corte Inglés

Empezamos con el perfume de Carolina Herrera, Good Girl . El pack incluye un rasco con una loción de regalo y una miniatura en forma de tacón, tal y como el original. Su precio es de 121 euros, pero está rebajado hasta los 83,50 euros.

Good Girl

Seguimos con el estuche con agua de colonia, loción corporal y difusor Classique de Jean Paul Gaultier. Su precio habitual es de 109,50 euros, pero puede ser tuyo estos días por solo 69,95 euros.

Jean Paul Gaultier Classique

Si tu marca es Calvin Klein, la mejor opción estos días es la Eternity Women. Viene en un estuche con perfume, vaporizador y loción. Y su precio sin descuentos es de 109,70 €, que se queda en 49,95 euros estos días.

Calvin Klein Eternity

El perfume Sí de Armani es uno de los más deseados. Y aunque su precio oficial de 120,50 euros duele un poco en el bolsillo, no será así si lo compras ya, pues puede ser tuyo por 78,30 euros.

Armani Sí

Nuestro top 5 lo cierra el pack que dispone Loewe con su fragancia Aire. En formato regalo suele costar 80,50 euros, pero puede ser tuyo por 56,35 https://www.elcorteingles.es/perfumeria/A37029964-estuche-de-regalo-eau-de-toilette-loewe-aire-loewe/?dclid=CjkKEQiA57D_BRCfhuChwKigp5oBEiQAJbyeBEdKRxMzXAnthG4hylSMnm142FcFmNvupV1dDsBe4LHw_wcBeuros.