Para los golosos: Carrefour hace maravillas con esta máquina

Nadie tiene ningún tipo de duda respecto a que el café es la bebida por excelencia elegida por un sinfín de personas. Ya sea para desayunar o para después de comer, un café caliente es la apuesta de muchos, especialmente en estos meses de frío, donde además de ayudarnos a activarnos, sirve para hacernos entrar en calor.

No obstante, no se trata de la única bebida de la que podemos disfrutar en esta etapa de meses gélidos. Existen otras muchas opciones para las que aquellos a quienes no les guste el café disfruten de una bebida calentita al resguardo de su hogar. Y desde Carrefour han querido evidenciar esto de la mano de su dispositivo más versátil.

Carrefour hace una gran apuesta por las bebidas calientes

Y es que, del mismo modo que existen las cafeteras con las que podemos dar vida a todo tipo de cafés desde nuestra propia casa, es lógico que existan otro tipo de dispositivos con los que dar vida a otro tipo de bebidas. Y la gran apuesta de Carrefour no ha sido otra que la máquina dispensadora de chocolate y bebidas calientes, que ya triunfa entre una larga lista de sus clientes.

La máquina dispensadora de chocolate, disponible en Carrefour.

Se trata de un dispositivo que funciona activado a la red eléctrica, y que destaca por contar con un sistema de calor incorporado y mezcla continuada, el cual convierte a esta máquina en una opción perfecta para servir no solo chocolate, sino cualquier bebida a una temperatura y textura óptimas, siendo la opción idónea para estas frías mañanas de febrero.

Cuenta con un suministrador a través del cual serviremos nuestra bebida, además de un regulador de la temperatura que varía entre los 30 y los 90ºC, gracias a la cual podremos seleccionar de manera concreta el punto exacto de temperatura al que queremos nuestra bebida. Todo ello, bajo una potencia de 400W, la cual es más que suficiente para dar vida a cualquier bebida caliente.

Un elemento con el que todos aquellos que no consuman café han recibido una enorme alegría por parte de la cadena francesa, ya que ahora también podrán disfrutar de sus propias bebidas calientes a su gusto. Todo ello, de la mano de esta máquina dispensadora de chocolate, la cual podréis encontrar de forma exclusiva en la página web de Carrefour por un precio de tan solo 388,56 euros, teniendo en cuenta que será nuestro mejor aliado para esos días de frío.