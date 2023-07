El complemento para la cocina de Carrefour con el que dirás adiós al ruido de una vez por todas

Nos guste o no el mundo de la cocina, con el paso de los años serán casi infinitas las horas que tengamos que pasar frente a los fogones preparando todo tipo de platos para apostar por una dieta equilibrada. Un hecho que implica que, en la medida de lo posible, sea conveniente contar con un espacio adecuado a nuestras necesidades.

Algo que abarca una enorme cantidad de aspectos, desde un espacio bien organizado en lo relativo al orden, hasta uno en el que tengamos a mano a todos los utensilios de cocina que podamos necesitar en un momento dado. Hechos de los que son completamente conscientes en plataformas como Carrefour.

Carrefour y el complemento indispensable para la cocina

No obstante, en muchas ocasiones, cuando hablamos de electrodomésticos, muchas veces nos olvidamos de uno de los indispensables. Y es que a la hora de cocinar, es habitual que tengamos que hacer frente al humo que expulsan las sartenes y ollas. Y en este sentido, es fundamental contar en tu hogar con productos como la campana extractora decorativa de Samsung, que se convertirá en otro de los complementos ideales de la cadena francesa para tu día a día.

La campana extractora de Samsung. Foto: Carrefour.

Un elemento que, a pesar de que no sea lo primordial, destaca en primer lugar por un aspecto elegante que entra por los ojos, de la mano de una estructura vertical que acaba con una fina lámina horizontal en color cromado, encajando a la perfección con cualquier estética. Pero el primer aspecto realmente a destacar, es su motor con luz LED que se encarga de eliminar por completo el humo de tu cocina.

Otro de sus aspectos a tener en cuenta es el control táctil que nos brinda a la hora de determinar en todo momento la potencia que queremos utilizar en cada momento dado. Y por último, pero no menos importante, otro aspecto a tener en cuenta es su carácter silencioso, que no supera los 70 decibelios, un aspecto fundamental para no volverte loco con los ruidos.

Un producto que, a pesar de que no suele ser muy tenido en cuenta, en Carrefour son totalmente conscientes de su importancia. Y por ello, por tiempo limitado, en la cadena francesa lo han sometido a un gran descuento, que deja su precio final en su página web en tan solo 254,15 euros, siendo toda una oportunidad para brindar a tu cocina el toque que le faltaba.