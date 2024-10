Carrefour desafía a Ikea con su zapatero más práctico a precio de ganga

Aunque no lo parezca, a la hora de decorar un hogar, son muchos los aspectos que se deben tener en cuenta. Es cierto que existen unos factores principales y de peso para determinar el tipo de decoración que tendrá una casa, comenzando por el estilo y el presupuesto disponible. Sin embargo, a la hora de la verdad, muchos otros factores juegan un papel vital.

Sin ir más lejos, no importa lo bien ejecutada que esté la decoración de interiores de un hogar si el desorden reina en todas las estancias del mismo. Y no hablamos únicamente de suciedad o telares de por medio, sino que, en muchas ocasiones, apostar por la ergonomía de los espacios puede llegar a resultar complicado.

La alternativa de Carrefour para acabar con una de las principales fuentes de desorden

Por ello, desde hace años, plataformas como Ikea cuentan con todo tipo de soluciones a problemas de esta índole. Sin embargo, de vez en cuando, otras como Carrefour son capaces de hacer frente al gigante sueco de la mano de diversos inventos. Y en la cadena sueca han detectado que los problemas de almacenamiento de calzado son una de las principales fuentes de desorden, lo que les ha llevado a apostar por una solución práctica, simple y económica al mismo tiempo.

El zapatero de pared de madera contrachapada disponible en Carrefour.

Estamos hablando del zapatero de pared de madera contrachapada que está triunfando en la web de Carrefour. Un elemento que combina todo para ser un imprescindible en tu hogar, comenzando por lo ergonómico y moderno de su diseño: este zapatero, que cuenta con tres baldas basculantes, está pensado para ser colgado de la pared y, de este modo, no ocupar un espacio vital en casa.

De este modo no solo tendrás un sitio ideal para guardar tus zapatos, sino que podrás tenerlos siempre a mano, ya que este zapatero se puede fijar a la altura que desees, por lo que no será necesario ni siquiera que te agaches a por tus zapatos. Por otro lado, y de la mano de un diseño simple y a la vista, no será necesario abrir o cerrar cajones antes de elegir tu calzado, puesto que lo tendrás a mano siempre que lo necesites.

No obstante, también puede jugar un papel importante en tu hogar a nivel estético, ya que de la mano de un material de madera contrachapada de color blanco, este zapatero se convierte en el complemento ideal para cualquier hogar en el que se apueste por un estilo minimalista. Además, otro punto a favor es que la limpieza de este tipo de material requiere únicamente una pasada con un paño húmedo para eliminar todo rastro de polvo o suciedad.

Por todo ello, y de la mano de unas medidas de 80x18x90 centímetros, este zapatero no solo se ha convertido en uno de los complementos más buscados de la web de Carrefour en el ámbito del hogar, sino que ha logrado incluso eclipsar a un gigante del sector de la decoración como lo es Ikea. Y lo mejor de todo, es que lo ha hecho a precio de auténtico récord: puede ser tuyo por un precio de tan solo 48,99 euros por tiempo limitado.