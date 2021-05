Es muy posible que estos días estés planeando ya tus planes para el verano. Tras un invierno muy duro marcado por las restricciones de la pandemia del coronavirus y con la decaída del estado de alarma provocando una desescalada generalizada en España, es el momento de empezar a hacer planes para volver a disfrutar de la vida y del tiempo libre.

Y entre los planes habituales que surgen en la época estival no pueden faltar las barbacoas. Ya sea con amigos o en familia, es casi obligatorio organizar una jornada en el campo donde la carne y las verduras a la brasa sean las protagonistas.

Con Carrefour podrás hacer una barbacoa donde y cuando quieras

No obstante, para todo el mundo tiene la posibilidad de organizar una barbacoa con libertad. Y es que si no tienes una en casa o en la segunda residencia, o se conoce un lugar público donde poder hacerlas, y eso es cada vez más complicado debido al riesgo de incendios, o nos quedamos sin ella. Mejor dicho nos quedábamos. Porque ahora en Carrefour puedes encontrar una solución perfecta si no tienes barbacoa en casa por problemas de espacio para instalarla o guardarla.

Porque en la cadena de supermercados francesa puedes hacerte una barbacoa plegable. Un artículo con el que podrás organizar una barbacoa donde y cuando quieras, siempre que sigas las medidas de seguridad, y que si prefieres puedes encontrar en Amazon por 19,99 euros.

Barbacoa plegable disponible en Carrefour y Amazon.

Así es la barbacoa plegable de Carrefour

Esta barbacoa plegable la fabrica Idealcasa y su precio es de 17,99 euros. Antes costaba 19,90 €. Y la puedes encontrar tanto en las tiendas físicas como en la página web de Carrefour.

Esta barbacoa plegable mide 31 cm de alto, 29 cm de ancho y 41,4 cm de largo cuando está montada y su peso es de solo 2,29 kg. Pero podrás transportarla y guardarla con gran facilidad cuando está plegada, pues deja unas medidas de 2,7 x 41,5 x 45,5 cm.

Esta barbacoa de Carrefour está fabricada para ser usada con carbón. Y está elaborada con acero, tanto en la zona de fuego como en el recipiente para el carbón de acero, lo que evita que se degrade con el tiempo, así como permite un fácil proceso de limpieza.

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos