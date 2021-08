Carrefour tiene el accesorio para servir en casa helado como un profesional

Puede que en verano no vayas a la playa o la piscina, que no te muevas de tu localidad o que te toque trabajar estos meses y no tengas margen de maniobra para disfrutar del buen tiempo. Sin embargo, si hay algo que no puede faltar en verano, estés donde estés y sea cual sea tu tarea, son los helados.

Un heladito a cualquier hora del día en verano sienta de maravilla. Mata el gusanillo a la vez que te refresca por dentro. Y es inaceptable que no salgas un ratito de casa para acercarte a una heladería y disfrutar de este manjar.

Con Carrefour podrás servirte un helado como un profesional

No obstante, es posible que te apetezca tomarte un helado después de cenar. Pero claro, si vives en una localidad con toque de queda no podrás quedarte en la terracita hasta la hora que quieras. Pero no por ello tienes que quedarte sin tomarte ese helado tan deseado. Y gracias a Carrefour podrás hacerlo como un auténtico profesional.

Cuchara para helados de Carrefour

Porque la cadena de supermercados francesa tiene en su catálogo una cuchara como las de las heladerías que te permitirá preparar unas bolas de helado perfectas y disfrutar como si estuvieras en la mejor heladería.

Así es la cuchara para helados de Carrefour

Esta cuchara de Carrefour luce el estilo clásico de las cucharas que usan los profesionales en las heladerías. Está elaborada con acero inoxidable. Mide 21,3 cm x 6,5 cm por 5 cm, con lo que te cabrá en cualquier cajón de casa. Pesa 107 gramos. Y la firma anuncia que es apta para meterla en el lavavajillas.

Por último, debes saber que su precio es de 6,49 euros. Y también que puedes comprarla tanto en las tiendas físicas de Carrefour como a través de la página web. Aunque en este segundo caso debes tener en cuenta que tendrás que pagar otros 2,99 euros en concepto de gastos de envío.