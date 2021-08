Carrefour tiene un aparato que evita uno de los olores más molestos en las manos cuando cocinas

Cocinar se ha convertido en la práctica más habitual tras el confinamiento. En los dos meses de encierro muchas personas buscaron fórmulas para entretenerse y una de ellas fue la cocina. Manos a la masa. Se aprendió a comer de forma saludable. Por eso, ahora muchas cadenas, como Carrefour, están sacando a la venta utensilios muy útiles para aquellos aficionados. La intención es hacer la vida más fácil al “chef”.

Si en artículos pasados os hablamos de las tijeras con las que le podías dar forma a tus albóndigas y croquetas sin mancharte ni que quedasen desproporcionadas, en esta ocasión Carrefour trae un aparato ideal para acabar con uno de los problemas más comunes de la cocina.

Y no, no es que la cebolla pique demasiado hasta el punto de hacerte llorar. Carrefour tiene a la venta una prensa de ajos. Tus manos nunca más olerán tan fuerte, aunque para la boca de momento no tenemos un remedio.

Pelas los ajos con facilidad y sin mancharte

Solo puedes hacerte con este aparato de forma online a través de la página web de Carrefour donde se anuncia el producto. Su precio es de 3,19, actualmente rebajado, antes costaba 5,06 euros.

Este producto está diseñado únicamente en color verde. Es muy práctico y sencillo de usar. Solo debes colocar la cantidad de ajos que desees dentro del aparato y cerrar las pintas con fuerza. El ajo saldrá pelado y cortado a trozos muy pequeños.

Manipular un ajo a veces es una tarea complicada, pero indispensable en cocina. Todas las recetas llevan ajo, especialmente para aromatizar el aceite. Este ingrediente no falta en ninguna cocina.

Para echarlo al fuego normalmente se pela y esto a veces es tarea difícil. Hay algunos trucos para poder quitar la piel al ajo sin problemas, aunque no a todo el mundo le funciona con la misma facilidad. Mete todos los ajos en un recipiente de cristal cerrado. Remuévelo con fuerza de arriba hacia abajo durante unos segundos.