Carrefour tiene un recogedor que no se rompe

Nos gusta estar cómodos en nuestro hogar y para ello hay que tenerla siempre limpia. Una profunda limpieza y un olor a frescura nos ayudará a sentirnos mejor. Hay muchas casas que justo al lado de la cocina tienen una pequeña habitación llamada lavadero o cuarto de la escoba, entre otros. Allí se suelen encontrar los productos de limpieza, junto a la lavadora. Uno para los cristales, otro para el polvo, el lavabo, la inducción, las pastillas del lavavajillas, el detergente y el suavizante para la lavadora, paños secos, la fregona y el cubo y la escoba y el recogedor. A veces también podemos encontrar la tabla de planchar y la plancha junto al agua destilada.

Todos estos productos se pueden encontrar al mejor precio en las estanterías de Carrefour, así que no hay excusas para tener la casa siempre limpia. Sabemos que lo único que te falta es algo más de tiempo. No tiene que ser una tarea complicada si no dejas que se acumule la suciedad, pasa exactamente lo mismo con la ropa. Es más fácil planchar un par de prendas cada día, que un montón de ropa una tarde entera, normalmente la del fin de semana, esa que queremos para descansar. ¿Y qué tarea del hogar haces cada día? Especialmente cuando hay niños y mascotas. Barrer.

Carrefour presenta el recogedor del futuro, te durará toda la vida

La escoba y el recoger son tal vez los utensilios que más usamos. Por eso es mejor tenerlos de calidad. Muchas personas van a su supermercado más cercano y se llevan a casa el típico recogedor de plástico, ese que se vende con el palo separado. A veces éste dura más bien poco. Termina soltándose el palo o rompiéndose el plástico. Y es cierto que a la hora de barrer no coge bien el polvo.

Por eso no es de extrañar que Carrefour tenga en el ‘top ventas’ su recogedor del futuro, le hemos llamado así por el salto cualitativo que experimenta. En este caso es metálico galvanizado con mango duro. Ahora mismo solo se vende de forma online a un precio de 13,97 euros. Es una inversión más cara que la versión de plástico, pero a la larga más rentable, ya que este recogedor te durará de por vida. Tal vez incluso lo tiras por aburrimiento. Se recoge con mucha facilidad, es alto, así que no debes agacharte, y muy práctico. Ideal para exteriores, como jardines o cerámica, pero también para el interior. Cuidado con el suelo de parquet.