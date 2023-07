¡Chollazo en MaryPaz! Las sandalias planas más elegantes para decir adiós a los tacones

El calzado es siempre uno de los elementos más importantes dentro de nuestro outfit a la hora de planificarlo, pero no siempre le damos toda la importancia que merece. No solo es lo que va a marcar el estilo del conjunto, sino que además nos proporcionará la comodidad que necesitamos en todo momento, y esta propuesta de las rebajas de MaryPaz, ¡lo tiene todo!

Si estás buscando un calzado cómodo para eventos y los tacones no son los tuyo, tal vez esta opción sea ideal para ti. ¿Quién dijo que las sandalias planas no pueden pegar con un look formal o de invitada? Es hora de decir adiós a esos incómodos tacones y darle una oportunidad a otro tipo de calzado de cara a eventos y ceremonias.

Las sandalias planas más elegantes de las rebajas de MaryPaz

No solo las sandalias planas pueden ser una buena alternativa a los tacones, durante la temporada de primavera de este año, hubo un calzado que consiguió ganar terreno junto con las sandalias: las alpargatas. La propuesta denim de Stradivarius de este calzado fue todo un éxito. Es por ello que siempre debes tener en cuenta que las sandalias con tacón no siempre son la única solución a tus looks más formales.

No es necesario ir incómoda para ir guapa, y esto es especialmente importante cuando hablamos de calzado. Aunque los tacones siempre consiguen estilizar nuestras piernas con un toque de lo más favorecedor, existen otras opciones de calzado igual de elegantes, pero mucho más confortables con las que aguantarás con tu outfit intacto durante horas.

Estas sandalias planas de MaryPaz son todo un ejemplo de ello, ¡y además están rebajadas! Se trata de unas sandalias de tiras con detalles trenzados en tono dorado y un cómodo cierre de hebilla alrededor del tobillo para facilitar el agarre. Su suela es plana y se adapta a la forma de tus pies para una pisada aún más cómoda y firme.

Las sandalias planas doradas de MaryPaz. Foto: MaryPaz

Un calzado de lo más elegante que no tiene nada que envidiar a las sandalias de tacón y que podría ser tu salvación de cara a este verano. Apostar por las sandalias planas puede llegar a ser todo un acierto, ¡y si están tan baratas como estas, aún mejor! Podrás encontrarlas en tiendas físicas de MaryPaz o en su página web en tono dorado o en negro, ahora con un descuento del 17%, a un precio final de 19,99 euros. ¡Ya nos las imaginamos con el vestido camisero de Zara!