El motivo por el que este clásico postre de Alcampo está prohibido para tu dieta

Dentro de los muchos beneficios que tiene vivir en un país mediterráneo, y más concretamente en España, la riqueza gastronómica es uno de los más importantes a tener en cuenta. Un motivo que lleva incluso a personas de otros países a desplazarse hasta España con el único objetivo de disfrutar de esta riqueza cultural.

Algo que se ejemplifica a través de la enorme cantidad de platos y postres típicos que podemos encontrar en cualquier Comunidad Autónoma a la que viajemos. Si bien es cierto que algunos cuentan con una popularidad mayor que otros. Y si pensamos en un alimento típico de las Islas Baleares, todos coincidiremos en que hay uno que se nos viene inmediatamente a la cabeza.

La receta de este clásico mallorquín que lo convierte en un producto poco recomendable

Estamos hablando, como no podía ser de otro modo, de las ensaimadas. Uno de los postres más demandados en toda España, con origen mallorquín, y que suele ser elaborado a base de levadura, azúcar y manteca de cerdo. Si bien no es un producto estrictamente recomendable para una dieta, cada receta afecta al resultado de un modo u otro. Y las ensaimadas de Alcampo no son recomendables para ninguna.

La ensaimada rellena de cabello de ángel, de Alcampo.

Cabe destacar que ningún alimento procesado suele recomendable para ningún tipo de dieta. Sin embargo, y echando un simple vistazo a los ingredientes de este producto, puede ser que pensemos que no hay nada malo, ya que destacan la harina de trigo, el cabello de ángel, y diversos elementos como pulpa de calabaza, azúcar, o jarabe.

Es al echar un ojo a los valores nutricionales cuando se puede descubrir el por qué tras el motivo de por qué este no es un postre esencialmente recomendable en ningún caso. En primer lugar, por el enorme aporte calórico con el que cuenta, ya que por 100 gramos de este producto, podemos encontrarnos con un total de 423 calorías. Y si teneos en cuenta de que este producto pesa 500 gramos, el aporte se dispara hasta casi 2000 calorías.

No obstante, eso no es, sin duda alguna, lo peor. Y es que por la misma cantidad de producto, la cantidad de grasa asciende a los 24 gramos, situándose por encima de los 20 gramos recomendados por la OMS. Esto quiere decir que prácticamente un cuarto de este producto pertenece a pura grasa. Por otro lado, un total de 18 gramos pertenecen a azúcares, lo cual se encuentra también muy por encima del baremo recomendable.

Por todo ello, la suma entre el gran aporte calórico, de grasas y de azúcares, este producto de bollería que podemos encontrar en Alcampo es un alimento terminantemente prohibido para compaginar cualquier tipo de dieta. Y si lo que quieres es disfrutar de una ensaimada, cualquier panadería podrá ofrecerte un resultado más natural y menos nocivo para tu día a día.