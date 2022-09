El clásico de la cocina española ahora apto para veganos que causa furor en Mercadona

El mismo mundo de la cocina que puede ser toda una experiencia de diversas oportunidades para los amantes de este arte, puede ser la otra cara de la moneda para aquellas personas que no son especialmente diestras frente a los fogones. Y es que donde unos ven la posibilidad de innovar con las recetas y distintos platos, otros ven maneras sumamente complicadas de añadir diversidad a su dieta.

Sin embargo, para la suerte de este último grupo de personas, Mercadona tiene en cuenta el hecho de que la cocina no es un arte que gusta a todo el mundo. Y por ello, les brinda la posibilidad de añadir esa ansiada diversidad a su dieta sin necesidad de tener un amplio conocimiento en la cocina.

Algo que es posible gracias a los congelados o a los platos preparados con los que podemos toparnos en Mercadona. En cualquiera de los dos casos, hacen referencia a alimentos ya cocinados, cuya preparación se puede llevar a cabo en cuestión de minutos y de forma muy sencilla.

El congelado más saludable y apetecible de Mercadona

No obstante, existe el tabú en lo referente a los congelados que insinúa que no alimentos muy recomendables por no ser demasiado saludables. Algo que no es cierto, y que Mercadona desmiente de la mano de productos como del que os vamos a hablar hoy: las croquetas de espinacas ultracongeladas de la cadena valenciana.

Las croquetas de espinacas de Hacendado, disponibles en Mercadona.

Un producto que engloba uno de los platos más famosos de la gastronomía española, las croquetas, aunque en esta ocasión alejándose de los ingredientes clásicos y apostando por las espinacas, haciendo de este también un producto adaptable a las necesidades alimenticias de las personas veganas, ya que no tiene ingredientes de origen animal.

Entre los ingredientes que componen este plato de Mercadona, podemos toparnos con espinacas, cebolla, harina de trigo, pan rallado, aceite de girasol, almidón de trigo, especias o vinagre de vino. Unos ingredientes que dan vida a un producto que destaca por su originalidad y por su sencillo procedimiento.

Y es que para preparar estas croquetas podemos optar por dos vías: la freidora, para lo cual bastará con freír estas croquetas durante solo cuatro minutos, o la sartén, en cuyo caso, nuevamente en cuestión de cuatro minutos estarán listas para ser degustadas en tiempo récord.

Un producto con el que Mercadona amplía sus fronteras, ofreciendo un producto delicioso en menos de cinco minutos no solo para aquellas personas sin especial habilidad en la cocina, sino también para los veganos. Todo ello de la mano de un congelado que encontraréis en Mercadona por tan solo 2 euros.