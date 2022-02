La colección de ropa de Uniqlo al estilo ‘ukiyo-e’ de los artistas japoneses Hokusai e Hiroshige

La influencia asiática está cada vez más presente en nuestra propia cultura. Ya no solo hablamos de temas gastronómicos o culturales a nivel de cine o series, sino que también se puede apreciar en la forma de vestir o los diferentes estilos de ropa por los que algunas cadenas de nuestro país han comenzado a apostar.

Leer más: Si te gusta la cocina no podrás resistirte al cuchillo japonés en el top 10 de Amazon

La moda chica, japonesa y coreana está cada vez más presente hasta el punto de que se ha convertido en toda una tendencia. En la línea de la cultura japonesa hay una marca que han llegado a apodar como el “Zara japonés” y se trata nada más ni nada menos que Uniqlo, una cadena japonesa de ropa y complementos con sede en Tokyo que se ha expandido por todo el mundo llegando hasta nuestro país.

Con esa clara influencia japonesa, no es la primera vez que lanza ropa o colecciones basadas en los animes más populares o en las corrientes artísticas típicas de Japón. Esta vez no ha sido menos, Uniqlo ha lanzado una colección muy interesante y con mucho estilo que no ha dejado a nadie indiferente.

Esta colección llamada “Ukiyo-e Masters” hace referencia a las antiguas obras japonesas de los conocidos artistas Hokusai e Hiroshige. Este tipo de obras son un género de grabados realizados mediante xilografía en madera y se realizaban en Japón durante los siglos XVII y XX, dando lugar a conocidas obras entre las que se alternan imágenes de paisajes, de teatro o de zonas de alterne. Una de las más icónicas es “La gran ola de Kanagawa” del maestro Katsushika Hokusai.

Esta colección de Uniqlo es un homenaje a esas obras tradicionales japonesas con un toque de los grandes artistas de la época. Esta selección de camisetas y sudaderas con diseños estilo ukiyo-e desprenden belleza y mucho estilo.

Camiseta gráfica “La gran ola de Kanagawa”

El estilo del arte japonés reflejado en una camiseta. Esta prenda está serigrafiada con una de las obras más importantes del estilo ukiyo-e de Japón. Se trata nada más ni nada menos que del grabado “La gran ola de Kanagawa” del pintor especializado Katsushika Hokusai. La estampa se publicó ente 1830 y 1833 en el periodo Edo de la historia de Japón y es una de las más icónicas de este arte en la actualidad.

Se trata de una prenda muy simple, una camiseta blanca de manga corta con la obra japonesa serigrafiada en la parte delantera de la misma. Podrás adquirirla en todas las tallas desde la XXS hasta la 3XL para que puedas escoger la que mejor se adapte a ti. Está disponible en tiendas físicas de Uniqlo y en su página web por 14,90€.

Camiseta gráfica “Susaki y Jumantsubo en Fukagawa”

Esta camiseta recoge otra importante obra japonesa de ukiyo-e, en esta ocasión del artista Utagawa Hiroshige. Se trata nada más ni nada menos que de “Susaki y Jumantsubo en Fukagawa”, una estampa considerada toda una obra maestra. En ella se ve como un halcón se alza por encima de un pantano congelado buscando presas en las costas de la bahía de Edo. Debajo de él, se extiende la llanura nevada de Susaki.

La camiseta es de color gris oscuro y recoge en la parte frontal la famosa obra de Hiroshige a todo color, mientras que en la parte trasera podemos ver el propio halcón solamente en líneas de color negro. Está disponible también en todas las tallas desde la XXS hasta la 3XL en cualquier tienda de Uniqlo por 14,90€.

Sudadera gráfica “Umezawa Manor en Sagami Province”

Una prenda que recoge una vez más una de las obras de Katsushika Hokusai, esta vez se trata de un estampado llamado “Umezawa Manor en Sagami Province”. Es esta obra xilográfica a color se pueden ver unas nubes teñidas de rosa que se separan para revelar un Fuji de tonos azulados. En la parte de abajo se puede ver un grupo de cinco grullas alimentándose y más arriba, otro par vuela hacia el cielo en paralelo con la pendiente de la montaña.

Esta vez podemos encontrar esta gran obra impresa en una sudadera blanca. A diferencia de las anteriores, la prenda no recoge la obra a color, sino que solamente dibuja sus líneas en tono negro. El paisaje aparece serigrafiado en la parte trasera mientras que en la parte delantera podemos ver solamente la silueta de las dos grullas del estampado que sobrevuelan el paisaje. Está disponible también en todas las tallas en cualquier tienda de Uniqlo por 24,90€.

Sudadera gráfica “Ohasi atake no yudachi”

En esta sudadera encontramos impresa otra de las grandes obras del artista japonés Utagawa Hiroshige, clasificada dentro de la serie “Cien famosas vistas de Edo”. Se trata de la estampa “Ohasi Atake no yudachi” o “Una lluvia repentina por el gran puente Atake”. En este paisaje representa con un estilo impresionista el momento preciso en el que la fina y fuerte lluvia de verano cae sobre el puente de Atake, en el que aparecen varias figuras de personas cobijándose bajo paraguas mientras una embarcación busca un lugar en el que refugiarse.

Esta obra aparece serigrafiada en líneas de color blanco sobre el fondo de una sudadera negra. El estampado está en la parte delantera de la sudadera mientras que en una de las mangas aparecen escritos unos kanjis japoneses. Está también disponible en todas las tallas y podrás conseguirla en cualquier tienda de Uniqlo por 24,90€.