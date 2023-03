El conjunto de falda y top más favorecedor de las nuevas colecciones de Zara

Los total look pueden ser todo un acierto en esas ocasiones en las que combinar una prenda puede llegar a ser complicado y no encuentras la opción ideal. Este tipo de looks suelen contar con dos piezas que se complementan a la perfección y Zara suele añadir muchas opciones de este tipo a sus nuevas colecciones.

Las colecciones de primavera han llegado pisando fuerte, y es que cuentan con opciones de lo más favorecedoras e innovadoras que no han podido evitar llamar nuestra atención. Esta vez vamos a recomendar un total look de falda y top que podría venir genial en eventos formales de todo tipo.

Top de punto con capucha

La parte de arriba de este conjunto está compuesta por un top corto de lo más original. Es de manga tipo sisa y cuenta con un cierre cruzado con lazada en la parte del bajo que consigue un efecto estilizante y afina tu cintura. Una de las particularidades de esta prenda es que cuenta con una capucha combinada a tono. Está disponible en color gris azulado en tallas desde la S hasta la L a un precio de 22,99 euros.

Falda de punto drapeada

Por otro lado, la parte de abajo de este conjunto nos ha llamado la atención por ser de lo más favorecedora. Se trata de una falda larga de punto con tejido drapeado en la parte superior de la prenda. Consigue realzar tu figura con un efecto adelgazante que nos encanta. Está disponible también en gris azulado y ya comienza a agotarse en algunas tallas. Tiene un precio de 29,95 euros.

Es el total look ideal tanto para esas ocasiones más elegantes como para salidas con amigos, estamos seguros de que conseguirás darle mucho uso, y además también podrás combinarlo por separado, ¡especialmente el top! Echa un ojo a las nuevas colecciones de Zara y prepárate para esta primavera.