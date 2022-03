Zara lanza un conjunto de falda y top de lo más primaveral

Con la primavera a la vuelta de la esquina, muchas cadenas de ropa están optando por enfocar sus novedades únicamente a ropa dedicada a esta temporada. Prendas a todo color y con estampados muy vivos llenan los escaparates de las tiendas y empiezan a asentar lo que serán las próximas claras tendencias en estos meses.

Son muchas las marcas que han ido lanzando productos interesantes, prendas de lo más rompedoras que nos han ido llamando especialmente la atención. La primavera sin duda viene pisando fuerte y aún queda mucho por ver. Por el momento, las nuevas colecciones nos han dejado un buen sabor de boca y estamos deseando descubrir todo lo que queda por venir.

Una de las marcas que se ha subido al carro de las novedades es Zara. Ya llevamos unos meses viendo sus nuevos lanzamientos de cara a la primavera-verano y esta vez nos hemos topado con un bonito conjunto a dos piezas de top y falda que causará sensación esta primavera. Su colorido y su estampado hacen que sea la prenda ideal para añadir a tu fondo de armario esta temporada.

Top satinado estampado

Los tops cortos van a ser todo un must esta temporada y las marcas de ropa lo saben. Son muchas las que han apostado por este tipo de prendas y Zara no iba a ser menos. Se trata de un top satinado en color amarillo con estampado floral, una prenda muy adecuada a los colores vivos y alegres que estamos viendo en las prendas primavera-verano.

Tiene un escote en forma de corazón y tirantes muy finos que se cruzan en una espalda completamente abierta junto con un bonito cierre de lazada con cordones cruzados. Es una prenda muy combinable tanto con vaqueros como faldas o pantalones de un corte más formal. Está disponible en color amarillo y será de tus tops favoritos esta temporada.

Falda satinada estampada

Un top como este tenía que tener un buen compañero a juego. Zara ha sacado también una falda de corte midi con el mismo tejido satinado y el mismo tono amarillo con estampado floral. Es una prenda muy vistosa y favorecedora, con una caída cómoda y bonita que te permitirá conjuntarla a la perfección con tus mejores looks de primavera.

Es una falda de tiro alto con un detalle de abertura en uno de los laterales a la altura de la cintura. Cuenta con una lazada lateral a modo de cierre que le da un estilo diferente a la prenda. Podrás encontrarla en tallas desde la XS a la XXL en cualquier tienda física de Zara o también en su página web a un precio de 22,95€.

Bolso shopper de piel

Como no podía ser menos en un total look como este, necesitas el complemento ideal para darle ese toque tan rompedor a tu estilo. Los complementos siempre marcan ese estilo personal dentro de tu look y este bolso shopper es la opción ideal para completar tu conjunto de la mejor manera. Se trata de un bolso en formato shopper de un buen tamaño ideal para poder llevar todos tus enseres sin problemas de espacio.

Está fabricado con piel y tiene el detalle de una letra grabada en la parte frontal que tú mismo podrás escoger de forma personalizada. El interior está forrado para proteger el material del artículo y cuenta con un bolsillo interno. El cierre es de cremallera, cómodo y seguro, y cuenta con unas asas de hombro muy cómodas de llevar. Podrás encontrarlo en color amarillo en cualquier tienda de Zara a un precio de 129€.