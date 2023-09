Descubre el conjunto más elegante de Lefties para tu vuelta a la oficina

El mes de septiembre es para muchos un nuevo comienzo de año, ya sea por el nuevo curso escolar o universitario o por esa vuelta a la rutina, a veces tan necesaria. Si eres de los que ha estado teletrabajando durante el verano y ahora toca volver a la oficina, tendrás que renovar tu armario con los looks más elegantes y formales, y Lefties podría convertirse en tu gran aliado.

No es fácil planear un outfit diferente cada día, y menos aún si debes ir siempre elegante y no quieres repetir demasiado tus conjuntos. Es por ello que hay ciertas prendas básicas que no deben faltar en tu fondo de armario, prendas sencillas, pero cómodas y elegantes que son fáciles de combinar, como es el ejemplo de esta blazer y este pantalón de vestir de la nueva colección de Lefties.

Blazer básica de Lefties

Una blazer sencilla y combinable es una de esas prendas que no pueden faltar en cualquier fondo de armario. Te ayudará a convertir cualquier look básico en formal, y además sientan de maravilla. Esta propuesta de Lefties es una blazer de manga larga con hombreras y cuello de solapa. Cuenta con detalle de falsos bolsillos y botones decorativos a contraste. Está disponible beige claro, negro, verde agua y verde medio a un precio de tan solo 19,99 euros.

Pantalón de vestir de Lefties

Además de esta blazer, Lefties propone una parte de abajo que es también todo un imprescindible en cualquier armario y viene genial si queremos conseguir un conjunto realmente elegante y formal. Se trata de un pantalón con pinzas de tiro medio con largo tobillero. Está confeccionado en un tejido muy cómodo de un 98% de poliéster y un 2% de elastano. Podrás encontrarlo en los mismos tonos que la blazer a un precio de 15,99 euros.

Un conjunto con dos de las prendas más imprescindibles para cualquier oficinista. Es todo lo que necesitas para conseguir tus looks más elegantes de diario e incluso para esas ocasiones más especiales. Están disponibles en varios tonos diferentes para que puedas escoger el que más se adapte a ti o también para que puedas contar con varias opciones en tu colección, ¡además es de lo más económico!