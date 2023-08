LEFTIES tiene el vestido de lunares que podrás combinar incluso con tus looks de oficina, ¡sienta genial!

A pesar de que aún tenemos el ojo puesto en las diferentes secciones de rebajas de las cadenas y marcas de ropa más conocidas, algunas de ellas aún siguen lanzando nuevas colecciones de temporada destinadas a renovar nuestro fondo de armario más veraniego en todas sus vertientes. Lefties no ha dejado de sacar novedades y su nueva colección con estampado de lunares como protagonista no nos ha dejado indiferentes.

Aunque cuenta con toda una colección destinada a prendas con este tipo de estampado, nosotros ya tenemos nuestras favoritas, y los looks de oficina parecen ser los protagonistas de esta colección. No es fácil hacerse con looks variados de oficinal, y más si es tu rutina diaria y no quieres repetir demasiado modelito.

El vestido con estampado de lunares de Lefties ideal para cenas formales o looks de oficina

Este vestido ha conseguido llamar nuestra atención y no solo por su diseño favorecedor de topos, sino también por su versatilidad. Es una de esas opciones que puede ser más o menos elegante en función del calzado o los complementos que decidas añadirle, pudiendo pasar de un look de oficina a uno de terraceo con un simple cambio de sandalias.

Desde unas sandalias planas como las de la nueva colección de verano de Carrefour hasta unos botines e incluso unas zapatillas blancas básicas. Este vestido de Lefties admite todo tipo de calzado para que puedas tener un mismo modelito para situaciones más formales o más desenfadadas, ¡todo dependerá de con qué decidas combinarlo!

Se trata de un vestido de corte midi muy cómodo de llevar. Cuenta con un estampado de topos de manga larga y cuello en pico, con una abertura en el bajo de la prenda que le otorga una mayor libertad de movimiento. Está confeccionado en un cómodo y agradable tejido fluido y ligero, perfecto para los días calurosos de verano.

La opción ideal para añadir a tu fondo de armario este verano. Además, cuenta con una cintura entallada que resalta tu figura y lo hace aún más favorecedor. Podrás encontrarlo tanto en color negro con lunares en blanco como en blanco roto con lunares en negro, para que escojas la opción que mejor vaya con tu estilo. Está disponible en tallas desde la S hasta la XL a un precio de 19,99 euros.