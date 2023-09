Consejos sobre el cuidado de tu televisor que aumentan su vida útil

El gran desarrollo tecnológico del que hemos sido testigos a lo largo de las últimas dos décadas ha cambiado por completo nuestras vidas en muchos aspectos. Sin ir más lejos, en el ámbito del ocio, el enorme abanico de posibilidades que esta tecnología ha traído a nuestras vidas ha sido determinante.

No hay más que echar un vistazo al mercado televisivo para caer en la cuenta de las sustanciales diferencias que existen entre los televisores de tubo que estaban de rigurosa moda hace no tanto, en comparación con los modernos televisores a los que tenemos acceso a día de hoy, con unas prestaciones que parecían poco menos que una utopía y que cambian por completo nuestra forma de consumir televisión, y que podemos encontrar fácilmente en plataformas como MediaMarkt.

A día de hoy, la compra de un televisor es una decisión que no se debe tomar a la ligera, y son muchos los factores que debemos valorar. No obstante, las decisiones no terminan ahí. Se trata de una compra a largo plazo, ya que cuando nos hacemos con un televisor esperamos que dure varios años, y por ello es importante tener en cuenta algunas nociones con el objetivo de alargar la vida útil de nuestro televisor.

Aspectos fundamentales para cuidar a la perfección nuestro televisor

Lo primero que debemos tener en cuenta es que los modelos actuales poco o nada tienen que ver con los que reinaban en los salones de los hogares antaño. Esto significa que los televisores actuales requieren unos cuidados mucho más precisos que los de por aquel entonces. Y por otro lado, lo que antes podía suponer un buen cuidado, ahora no tendría por qué serlo.

Y precisamente de este punto nace el primer consejo para alargar la vida útil de nuestro televisor: no debemos desenchufarlo de la corriente cuando no lo usemos. Aunque antes era una práctica bastante extendida, a día de hoy, en plena era de los televisores OLED y QLED, hablamos de modelos que cuentan con una función centrada en cuidar los paneles. Una función que, como es lógico, no se lleva a cabo cuando el televisor está desenchufado, por lo que estaríamos evitando que nuestro propio televisor cuidase de sí mismo.

Otro de los aspectos que no mucha gente tiene en cuenta es el brillo excesivo en el televisor. Aunque nos pueda parecer que disminuir el brillo de nuestra pantalla puede hacer que esta luzca menos, es muy recomendable no exponerla a largos periodos de tiempo con el brillo al máximo, puesto que esto también puede acortar la vida útil de nuestra pantalla.

También la limpieza de la pantalla es muy importante. Aunque nos pueda parecer que las pantallas soportan cualquier tipo de limpieza, debemos ser bastante cuidadosos si no queremos que nuestras prácticas afecten a la larga a la calidad de imagen que muestra. Por ejemplo, para las pantallas más modernas, se recomienda utilizar un paño de microfibra humedecido únicamente con agua, ya que la utilización de ciertos productos químicos puede suponer un perjuicio para nuestra pantalla.

Aunque pueda no parecerlo, la disposición espacial de la tele en nuestro salón también es importante a la hora de alargar su vida útil. Es recomendable no ubicar nuestro televisor en zonas en las que pueda ser directamente golpeada por el sol, puesto que, a la larga, la luz del sol también puede terminar dañando los paneles de nuestra pantalla. Y si está en una zona regada por el sol, procurar que este la golpee directamente lo menos posible.

Por último, un consejo que parece más que evidente: no utilizarla más de lo necesario. Con esto no queremos decir que sea necesario medir las horas que utilizamos la tele, pero sí es importante dejar a un lado la costumbre de dejarla encendida cuando no la estemos utilizando, ya que esas horas de uso sin verla terminan por desgastar mucho más rápido nuestro televisor.

Algunos sencillos consejos que, de aplicarlos correctamente, veremos cómo ofrecen resultados de manera prácticamente inmediata, ya que observaremos la forma en la que la vida útil de nuestro televisor se alarga de forma casi inmediata.