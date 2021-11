De Zara e ideal para las fiestas de Navidad: así es el vestido que ha conquistado a Lourdes Montes, la mujer de Fran Rivera

Seguimos a infinidad de influencers para traerte las últimas tendencias y las prendas más demandadas. Y a la larga lista hemos tenido que sumar una nueva, Lourdes Montes. La mujer de Fran Rivera empieza a posicionarse como una de las mejor vestidas.

Le encanta la moda, por eso tiene su propia firma de ropa. Nos encanta la fórmula de Lourdes Montes porque siempre combina prendas ‘low cost’ con algunas de alta costura, muy del estilo de la Reina Letizia.

Foto de Instagram

El vestido que llevó Lourdes Montes se hace viral y se agota

Recientemente ha dejado a todas sus seguidoras preguntando por lo mismo: de dónde es último vestido. Tenemos la respuesta. Se trata de un vestido camisero de Zara.

La empresaria utilizó esta prenda para una cena entre amigos. Publicó varias fotografías en sus redes sociales y no ha tardado en hacerse viral. Tenemos que comunicarte que es una de las prendas más vendidas de Zara, así que como no espabiles seguro que no encuentras tu talla.

A simple vista nos podría parecer un simple vestido negro, pero no es así. Sus pequeños detalles hacen de él una prenda que no puedes dejar escapar. Se trata de un vestido de largo mini y manga larga de terciopelo.

Vestido de Zara

Un diseño de cuello subido y corte holgado que está repleto de unos bordados a contraste en color plata, por este motivo es ideal para cualquier fiesta navideña. Te servirá para un evento de altura o para llevar cómodamente en tu día a día.

Su precio no es caro, 49’95 euros. Hemos entrado en la web para buscarlo y tenemos que comunicarte que ya no quedan casi tallas. Estaba disponible de la XS a la XXL, para que todos los cuerpos pudiesen lucirlo.

Es una prenda muy cómoda y holgada. Como buena noticia tenemos que decirte que puedes apuntarte a la lista de espera, dado su éxito, Zara piensa reponer unidades en todas las tallas próximamente. Y recuerda, la vida da otra oportunidad, pero dos es raro, así que aprovecha.