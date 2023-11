Decathlon desbanca a los smartwatch con el complemento profesional para los deportistas

Decathlon es, con casi toda seguridad, la plataforma que más promueve la actividad física como complemento indispensable para llevar un estilo de vida saludable. Algo que consigue de la mano de un nutrido catálogo de complementos deportivos con los que podremos dar forma a prácticamente cualquier deporte o actividad.

Conscientes de que ni siquiera el frío es capaz de detener a algunas personas de llevar a cabo todo tipo de actividades, en Decathlon buscan precisamente brindarnos las mejores condiciones para que podamos llevar a cabo la práctica de nuestro deporte o actividad favorita de forma sencilla y eficiente. Y el complemento del que os hablaremos hoy es el vivo ejemplo de ello.

Decathlon apuesta por un ejercicio seguro con el complemento utilizado por profesionales

Más allá de protegernos del frío y todo lo que ello conlleva, en Decathlon también le otorgan una gran importancia a un ejercicio seguro. A día de hoy, los smartwatch y pulseras de actividad cuentan con una larga lista de beneficios a los que se puede sacar un gran partido. Sin embargo, si queremos cerciorarnos con total seguridad, la banda pulsómetro Kalenju Dual es el complemento imprescindible.

La banda pulsómetro Kalenju Dual. Foto: Decathlon.

Un complemento que funciona con una tecnología bluetooth y se encarga de recoger todos los datos relativos a nuestra frecuencia cardiaca durante la actividad, con el ejercicio de tener a mano todos los datos relevantes durante cualquier práctica. Y gracias a esa conexión bluetooth, podremos comprobar al instante todos los datos actualizados a través de nuestro teléfono o reloj inteligente.

No obstante, más allá de cumplir su función, también debe ser un complemento cómodo. Por ello, el cinturón textil no solo se adapta al contorno de cualquier cuerpo, sino que se compone por un material suave que no raspará la piel en ningún momento. Además, para los días otoñales de lluvia, cuenta con un aspecto impermeable que lo hace resistente a todo tipo de salpicaduras de agua.

Un complemento que no puede faltar en el día a día de ningún deportista que se preste, que encuentra en este complemento la ocasión ideal para realizar un seguimiento profesional de todos los datos relacionados con la salud derivados con cualquier actividad física. Un seguro de vida a la hora de hacer ejercicio, que podréis encontrar en la propia página web de Decathlon por un precio de tan solo 35,99 euros.