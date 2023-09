Decathlon se apunta al ejercicio este otoño con la prenda ideal independientemente del tiempo

Decathlon es una de esas plataformas camaleónicas que se adapta sin ningún tipo de problema a cualquier estación del año. Por ejemplo, durante el verano hemos visto como la cadena francesa ha lanzado todo tipo de productos pensados para sacar el máximo provecho en todos los sentidos al periodo estival, tanto a nivel deportivo como de vestimenta.

Y ahora que el otoño ya ha hecho acto de presencia de una vez por todas, Decathlon no ha titubeado en ningún momento a la hora de adaptarse a este cambio. Y es que una de las principales virtudes de la cadena francesa es conocer las necesidades de sus clientes en cada momento dado. Y el producto del que os hablaremos hoy es el mejor ejemplo sobre ello.

Decathlon tiene el complemento ideal para los deportistas este otoño

Dentro de todos los aspectos que diferencian el otoño del verano y que afectan directamente a nuestro día a día, la mayor presencia de la lluvia y otras precipitaciones es uno de los factores principales. Algo que, no obstante, no detendrá a los más deportistas de seguir practicando todo tipo de rutinas al aire libre. En Decathlon lo saben, y por ello el chubasquero de montaña y trekking Quechua Raincut ha llegado a su catálogo.

El chubasquero de montaña y trekking Quechua Raincut. Foto: Decathlon.

Un producto apto para realizar cualquier ejercicio al aire libre haga frío, llueva o nieve. Y es que esta chaqueta impermeable es el complemento indispensable para salir con la bici, a correr o de ruta en esas lluviosas mañanas otoñales sin sentir ni una gota, gracias al revestimiento impermeable de 5.000 milímetros.

No obstante, no solo detiene la lluvia. Y es que el tejido que la compone cumple también una función de cortaviento, deteniendo rachas de viento de hasta 70 km/h. Si a esto le sumamos su revestimiento hidrófilo, que lo convierte en una prenda transpirable, se trata también de una opción ideal, que deja atrás esas prendas con las que no llegamos a casa empapados por la lluvia, pero sí por el sudor.

Si a todas estas funciones le sumamos una ligereza sin rival, gracias a los alrededor de 175 gramos que pesa esta chaqueta en su talla más grande, estamos sin duda ante el complemento indispensable para llevar a cabo todo tipo de actividades deportivas este otoño sin importar la meteorología que nos atañe. Pero lo mejor de todo es su precio: podrás encontrarla en la web de Decathlon por tan solo 10,99 euros.