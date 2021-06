Decathlon trae a España el candado para bici de seguridad máxima

Con la llegada del confinamiento, muchas personas encontraron en el deporte su mayor aliado. Nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene para nuestro cuerpo y para nuestra salud mental entrenar cada día.

Cada vez son más personas las que se enfundan las mallas y salen a la carrera. Las matriculaciones en los gimnasios han aumentado durante este último año, así como también el número de personas que hacen deporte al aire libre. Los deportes más practicados son el running y la bicicleta.

El número de ventas de bicicletas también ha aumentado considerablemente este último año. Por este motivo, Decathlon ha querido mejorar la comodidad y la seguridad de este vehículo de dos ruedas. En sus estanterías se pueden encontrar reflectantes, timbres, luces delanteras, luces de freno, amortiguadores y hasta sillines acolchados para no hacerse daño en la ingle.

No obstante, no son los únicos productos que Decathlon ha puesto a la venta relacionados con este vehículo. Las bicis sin demasiado grandes y no siempre se tiene sitio en casa para guardarlas. Por este motivo, muchas se tienen que quedar en la calle atadas a una farola, un árbol o un estacionamiento para bicicletas.

Así es el candado de alta seguridad para bicicletas

Para dejarlas en la calle es muy importante ponerles un buen candado y Decathlon tiene el apropiado. “Proteger la bicicleta durante las paradas de larga duración en ciudad. Un candado de máxima seguridad, muy compacto y fácil de transportar en la bicicleta”, informan desde la web. Su precio es de 95,99 euros.

Nota nivel de seguridad: 15/15 (nota Abus) Candado de alta seguridad. Articulaciones de acero de 5,5 mm con funda para proteger el barniz de la bicicleta. Estructura de silicona de color, tacto agradable.

La técnica de fabricación ABUS Link Protection Shield protege eficazmente de los cortes de sierra. Las articulaciones, la estructura y algunos elementos de cierre son de acero especial cementado. Cilindro ABUS X Plus para una protección máxima contra la ganzúa. Se entrega con dos llaves, una luminosa. Se entrega con un código para reproducir las llaves.