Desvelado el plato fuerte de Netflix para Semana Santa 2021. Todos los estrenos

Como todos los meses Netflix prepara un batallón de estrenos, sin embargo este abril va a ser especial porque la plataforma en streaming quiere aprovecharse de la Semana Santa con restricciones y trae series y películas para maratonear durante horas y días. En España el plato fuerte es la película que tan buena crítica ha recibido estos últimos meses. ‘Hasta el cielo’.

Con ‘Hasta el cielo’, película protagonizada por Miguel Herrán, conocido por sus papeles en ‘Élite’ o ‘La casa de papel’, también producciones de Netflix, el espectador se adentrará en el mundo de los atracos a través de un joven mecánico madrileño y su nueva pareja. Ambos participarán en robos de alto riesgo con un único fin. Sin embargo, un implacable detective no les dará tregua y no descansará hasta dar con ellos y detenerles. No obstante, estos delincuentes parecen ir siempre un paso por delante de la ley. Esta película podrá verse a partir del viernes 2 de abril.

Netflix sabe que va a ser un auténtico pelotazo, por este motivo ya confirmó el rodaje de una serie basada en la trama de la película y con los mismos personajes. Por el momento se encuentra en fase de preproducción.

Otros estrenos de Netflix

Pero no será este el único estreno. Netflix viene bien cargado. En cuanto a series llega la comedia “Papá, deja de avergonzarme”. La serie está inspirada en la relación de la vida real de Foxx con su hija Corinne. Cuenta las divertidas experiencias de un padre soltero, dueño de una marca de cosméticos, que aprende sobre la paternidad cuando su hija adolescente decide mudarse con él.

También llegará la segunda temporada de ‘Luis Miguel, la serie’. La segunda temporada ahonda en las dificultades que enfrentó Luis Miguel para encontrar un equilibrio entre su vida familiar y el éxito profesional de su carrera como cantante. Además, explora la relación del artista con su primera hija, Michelle Salas.

‘Sombra y hueso’ será otra de las series originales de Netflix. Una joven soldado de bajo rango, descubre que tiene un poder mágico que deberá perfeccionar para enfrentarse a fuerzas siniestras y poderosas que amenazan con destruir su mundo.

En cuanto a películas originales destaca un drama romántico, ‘Rie or die’, donde dos amigas luchan con emociones incompatibles después de que Rei, enamorada de Nanae, asesina al esposo de ésta al descubrir que es víctima de violencia doméstica.

O si habamos de superhéroes tenemos ‘La fuerza del trueno’. En un mundo amenazado por supervillanos, dos mejores amigas que han estado distanciadas durante un tiempo, se unen cuando adquieren poderes extraordinarios para proteger su ciudad.