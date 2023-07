¡Di adiós a los tacones! MaryPaz rebaja las sandalias planas que puedes llevar incluso a bodas y comuniones

El verano es una de las épocas más populares a la hora de organizar eventos, ya sean algunos más desenfadados como cenas o fiestas u otros más importantes como bodas o comuniones. De todas formas, no está de más tener siempre preparado en nuestro fondo de armario algún que otro outfit elegante para la ocasión y MaryPaz tiene el broche que necesitas si no aguantas los tacones.

El que dijo que para estar guapa hay que sufrir, no tenía ni idea de esta solución para ir cómoda y elegante a cualquier evento. Aunque las sandalias de cuña o de tacón siguen siendo de las más demandadas de cara a eventos, también es posible ir elegante con las sandalias planas adecuadas, y hoy vamos a demostrártelo.

Las sandalias planas más elegantes de MaryPaz ahora rebajadas

Tal vez tenías planeada alguna boda o comunión en los próximos meses y aún no has pensado el calzado perfecto para la ocasión, tenemos la solución perfecta de MaryPaz para aquellas que no aguantan los tacones por demasiadas horas o simplemente no se sienten cómodas con ellos, ¡te encantará!

Si estabas buscando el calzado más cómodo y elegante para cualquiera de tus eventos, estas sencillas sandalias planas de MaryPaz son todo lo que necesitas. Han conseguido enamorarnos con su cuidado diseño de tela en una suela ancha de lo más confortable, para poder ir siempre elegante sin tener que sacrificar nuestra comodidad.

Se trata de unas bonitas sandalias planas con suela de efecto corcho con una altura de tan solo 0,8 centímetros. Cuentan con una tira delantera en tejido rústico de color blanco y detalle de lazo en la parte delantera, un detalle que otorga elegancia y sofisticación a su diseño, ideal para ocasiones formales.

Están compuestas por un corte de 100% poliéster, un material resistente y duradero; la parte de forro está hecha de poliuretano, mientras que la planta sigue siendo de poliéster; por otro lado, la suela ha sido fabricada en un 100% de EVA, material cómodo, resistente y que proporciona un buen agarre al calzado.

Es el calzado perfecto para combinar con un bonito vestido o falda como esta propuesta de las rebajas de Pull&Bear y no tendrás la necesidad de cargar todo el día con unos incómodos tacones o unas pesadas cuñas. Están disponibles en muchos colores diferentes, como camel, rosa e incluso denim, para que escojas las que mejor vayan con tu outfit. Podrás encontrarlas rebajadas ahora a un precio de 19,99 euros.