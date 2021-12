Drapeado, negro y con escote de corazón, H&M juega la carta ganadora con el vestido más aclamado para Navidad

Falta muy poco para la Navidad, tan solo 20 días. Estamos ya en pleno mes de diciembre. Las calles ya están iluminadas y todos haciendo las primeras compras. ¿Y tú? ¿Todavía no tienes un vestido para estas fechas? Si las cosas no cambian parece que este año viviremos unas fiestas sin restricciones. Esto quiere decir que nos podremos juntar con nuestra familia y amigos. Seguro que algún día vais a un restaurante o salís a tomar algo. En estos días no se puede ir de cualquier manera, hay que sumar un punto extra a tu atuendo. La elegancia tiene que estar siempre presente.

Hemos encontrado el vestido perfecto para Navidad

Por este motivo, tal vez tienes que ver el vestido de H&M. A nosotros nos ha enamorado a primera vista, y sabemos que a ti también. El vestido negro siempre será un valor seguro. Este color es el sinónimo de la elegancia y la sofisticación. Combina absolutamente con todo y nunca pasa de moda. Es evidente que estamos ante un ‘must’. Cada día te enseñamos un nuevo modelo de varias marcas para que puedas escoger el tuyo, pero hoy nos vamos a centrar en la propuesta de H&M.

¿Quieres uno que te haga tipazo y con el que te sientas increíble? Lo tenemos. Pon una nota explosiva a tu ‘look’ con el drapeado. Se trata de un modelo corto negro de satén, que además es de corte ‘off shoulder’, es decir, deja los hombros al descubierto y tiene escote en forma de corazón, uno de los que más estilizan, terminando con unas mangas globo largas. ¿Se puede pedir algo más?

H&M nos da más detalles. “Vestido corto de satén con hombros al descubierto, escote corazón y cremallera oculta en la espalda. Mangas globo largas con elástico revestido fino en la parte superior y en los puños. Costuras fruncidas delante, detrás y en los laterales para un efecto drapeado. Sin forrar”.

Aprovecha esta oportunidad porque aún tienes todas las tallas disponibles, de la 32 a la 42. Solo está en color negro y su precio es muy económico, tan solo 34,99 euros.