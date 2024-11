Se confirma el rumor: este es el dulce que sube de precio un 20% en Navidad y aún así se sigue comprando

A lo largo de los últimos años, hemos sido testigos de una subida generaliza en los precios de la cesta de la compra a nivel global. Es cierto que algunos productos esenciales, como es el caso en el que todos estáis pensando, el aceite de oliva, han sido especialmente sonados a lo largo de los últimos meses. Sin embargo, este producto está lejos de ser el único.

De hecho, hace relativamente poco la OCU lanzó un estudio en el que hablaba de los productos de primera necesidad que más se habían encarecido en los lineales de todos los supermercados. Pero este 2024, si tuviéramos que elegir aquel alimento que ha experimentado un incremento más sorprendente en su precio, sin lugar a dudas tendríamos que quedarnos con el chocolate.

La crisis del cacao golpea de lleno a los productos del supermercado

Como todo el mundo sabe, el chocolate se elabora a base de cacao, su principal ingrediente. Un ingrediente que, a lo largo del último año ha visto como su precio se ha disparado víctima de la crisis del cacao, alcanzando una subida del 18% a lo largo de los últimos once meses desde que arrancase el año. De hecho, en Estados Unidos, su precio ha llegado a duplicarse, alcanzando su máximo histórico.

No obstante, no estamos hablando de un incremento que se ha hecho presente en los productos de chocolate presentes en los lineales del supermercado, ya que su precio al por mayor también se ha visto incrementado hasta cuotas insospechadas: en el mes de marzo, el precio por tonelada alcanzó los 10.000 dólares, debido a la escasez en la oferta del mismo. Por establecer un punto de referencia, doce meses antes, en marzo de 2023, el coste era de en torno a 3.772 dólares.

Pero, haciendo hincapié en la raíz del problema, ¿dónde se encuentra el origen de esta crisis del cacao? Son muchos los aspectos que han derivado en una escasísima oferta en cacao, entre los que destacan las malas cosechas que han tenido lugar durante el último año en África occidental, provocado en gran medida por unas condiciones meteorológicas adversas, a las que se han sumado una larga lista de plagas y enfermedades que ha afectado a la producción en las principales zonas productoras.

¿Puede esta crisis del cacao poner en riesgo la presencia del turrón esta Navidad?

No ha sido solo la Organización Internacional del Cacao la que ha hecho hincapié en esta problemática, sino que el déficit del chocolate puede provocar un cambio en las recetas que conocemos, apostando por sustitutivos del cacao y un ajustamiento en los envases para amortiguar el incremento de los costes. Sin embargo, a día de hoy, y con la Navidad a la vuelta de la esquina, ¿qué impacto puede tener esto en la compra del turrón navideño?

El primer efecto colateral se ha ejemplificado del mismo modo que en el resto de productos de supermercado que cuentan con cacao en su receta: con una gran subida en los precios respecto al año pasado, tanto en las tabletas como en el chocolate en polvo, cuyos precios han llegado a incrementarse hasta un 10%.

No obstante, más allá de esta subida generalizada en los precios, si lo que realmente te preocupa es el hecho de que pueda haber escasez de turrón en los lineales de tus supermercados de confianza, no tienes por qué preocuparte, ya que la campaña de Navidad ya ha arrancado en casi todas las cadenas de supermercado, y tal y como afirman varios de los responsables de algunas importantes marcas de turrón, “la campaña está funcionando bien”. Eso sí, quien sabe qué ocurrirá las próximas Navidades la crisis del cacao no llega a su fin.