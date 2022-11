Hacer ejercicio bajo la lluvia ya no es un problema gracias a Decathlon

Año tras año, la llegada del otoño trae consigo grandes cambios a nivel meteorológico respecto a las temperaturas que nos encontramos durante el verano. A lo largo de estos meses, la lluvia hace acto de presencia, motivo por el cual es más que recomendable mantenerse preparado, sobre todo en lo que respecta a nuestro armario, para que esta lluvia no tenga la capacidad de arruinarnos los días.

Y es que esta lluvia puede convertirse en una molestia para realizar algunas cosas, como puede ser por ejemplo hacer ejercicio al aire libre, ya sea en forma de footing o con diversas rutas por la montaña. Sin embargo, Decathlon tiene la solución definitiva para este problema, y hoy os la presentamos.

Di adiós a la molesta lluvia de la mano de Decathlon

Como suele ser habitual, la cadena francesa cuenta con todo tipo de productos pensados para darnos ventajas a la hora de realizar cualquier actividad física. Y cuando se dan unas condiciones meteorológicas desfavorables, ahí aparece Decathlon, que evita que el chaparrón nos pille de lleno gracias a su chaqueta impermeable de montaña MH500.

La chaqueta impermeable MH500, disponible en Decathlon.

Un producto muy abrigado con el cual no solo no sentiremos la lluvia, sino tampoco el frío. Y es que estamos hablando de una chaqueta sumamente abrigada que, no obstante, cuenta con unas aberturas laterales de uno 30 centímetros, las cuales simplifican en gran medida la transpiración y evacuación del sudor, para sentirnos así más cómodos durante el ejercicio.

Una chaqueta que le debe su condición de impermeable no solo a sus tres capas, sino al tejido de elasteno que la conforma. Un material que además de tener la capacidad de retener el agua, hace que esta chaqueta sea muy flexible y cómoda para realizar todo tipo de ejercicio. Además, cuenta con cuatro bolsillos, siendo dos de ello interiores, lo cual nos permite llevar encima objetos personales sin miedo a que se mojen.

Una chaqueta con la que, una vez más, Decathlon pone a nuestra disposición todas las herramientas necesarias para llevar a cabo cualquier tipo de ejercicio sin que nos pase factura el frío o, en este caso, la lluvia. Un producto con el que os podréis hacer actualmente en la página web de la cadena francesa con un gran descuento por tiempo limitado, que deja su precio final en tan solo 49,99 euros.