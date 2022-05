El bañador ‘cut out’ más innovador de Oysho con el que arrasarás en tus escapadas a la playa

Con la llegada del verano llega también el momento de confeccionar nuestro armario para estar preparados de cara a esta temporada. Estamos a apenas un mes de comenzar la que será la época más calurosa del año y no solo debemos contar con los conjuntos ideales, sino que también debemos encontrar el mejor bañador para ir a la playa o a la piscina.

Algunas marcas como Bershka o Oysho han comenzado a sacar nuevas colecciones con los mejores bañadores de cara a verano y no está de más echarles un ojo para poder prepararnos y conseguir los mejores looks. Dar con un bañador favorecedor con el que nos sintamos cómodas no es para nada sencillo, pero Oysho tiene la opción ideal.

El trikini con más estilo de Oysho que te hará arrasar este verano

Se trata de un bonito bañador asimétrico con copas extraíbles y sin aro, lo cual lo hace aún más cómodo de llevar. Cuenta con un detalle de abertura en la espalda y en la cintura que le da un toque diferente a la prenda al estilo cut out. Tiene un tejido confeccionado en poliamida reciclada junto con elastano, lo cual aporta bastante flexibilidad a la tela.

El forro está fabricado en un 93% de poliéster y un 7% de elastano mientras que el interior es de un 100% de poliuretano. Además, es una prenda que pertenece a la colección Join Life de Oysho, una iniciativa mediante la cual las fibras se obtienen a partir del residuo que se recupera de otras producciones de poliamida.

El residuo ha sido transformado en un nuevo recurso por el que se reduce la producción de materia prima virgen, así como el consumo de agua, energía y recursos naturales. Además de obtener un bikini estiloso y de calidad, estamos ante una prenda que ha sido confeccionada mediante procesos de producción respetuosos con el medio ambiente.

Podrás encontrar este bikini en color rojo liso o negro, dos tonos que inspiran elegancia y que podrás encontrar en cualquier tienda física de Oysho o en su página web en tallas entre la S y la L para que puedas escoger la que mejor se adapte a ti a un precio de 35,99 euros.