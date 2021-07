El capricho (no apto para todos los bolsillos) que Lidl pone a la venta para transformar tu cuerpo

En la cadena de supermercados Lidl vuelven a sorprendernos con el lanzamiento de un artilugio con el que podrás poner en forma casi todo tu cuerpo. Y aunque se escapa a la filosofía de precios ‘low cost’ de la multinacional alemana, logra ofrecer un precio bastante correcto para todo lo que ofrece.

Se trata de una máquina de remo fabricada por Crivit, una de las proveedoras de Lidl. Y tal es la calidad que asegura que ofrece hasta 3 años de garantía.

La máquina de remo de Lidl cuesta 299 euros

Su precio, no obstante, no es para todos los bolsillos como la mayoría de productos de la cadena de superficies alemana. Cuesta 299,99 euros y solo está disponible a través de la página web de Lidl. Pero no es un precio desorbitado si lo comparamos con otras opciones disponibles en el mercado.

Máquina de remo a la venta en Lidl

Con esta máquina de remo podrás ejercitar varias partes de tu cuerpo. A saber:

Espalda

Hombros

Pectorales

Tríceps

Bíceps

Abdomen

Mientras tanto, en su consola digital podrás escoger entre 8 funciones y 12 programas de entrenamiento. Y a todo ello se suman 10 niveles de resistencia con lo que podrás ir mejorando tu entrenamiento a medida que cojas la forma con el paso de los días.

Perfecta para ejercitarte sin aburrirte

La consola funciona con 4 pilas de 1,5 V que vienen incluidas en la caja. Y en ella podrás controlar datos como la duración del entrenamiento, la distancia recorrida, las pulsaciones por minuto o las calorías quemadas.

Por otro lado, cuenta con un tren plegable para facilitar su almacenaje. Así, mientras está montada mide 223 x 58 x 106 cm, reduciendo sus dimensiones hasta 118 x 58 x 146 cm cuando está plegada. Su peso es de 35 kilos.

Para facilitar el ejercicio, esta máquina de remo a la venta en Lidl monta correas ajustables para los pies, un sillín con rodamiento de bolas, un soporte para que puedas colocar tu Tablet para entretenerse mientras te ejercitas y empuñaduras de remo ergonómicas.