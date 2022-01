El chaleco acolchado de Zara con el que dar colorido a tu armario

Hay días que, simplemente, nos apetece salir de la rutina. Dejar a un lado lo habitual y dar paso a cosas nuevas y atrevidas. Esto es algo que pasa en la vida, y también con la ropa. Y existen prendas que, ya sea por su color, por su composición o por su estilo, nos dan un empujón hacia looks más atrevidos que nos sacarán de esta rutina.

Y esta prenda puede ser un vestido, unas botas… cualquier excusa es buena para lucir algo que nos ayude a salir de lo establecido. Y en esta ocasión, hemos encontrado un chaleco de Zara que es exactamente lo que estás buscando si lo que buscas es algo de variedad en tu armario.

El nailon, un acierto seguro en la prenda exterior

Se trata de un chaleco acolchado en un llamativo color verde. Lo mejor es que su atractivo aspecto no lo convierte en una prende incombinable, sino que con otros tonos de verde o con cualquier negro, este chaleco es una prenda que da un toque distintivo a cualquier outfit.

El chaleco acolchado de Zara, disponible por 39,95 euros.

Con un exterior y un forro compuestos por un 100% de nailon y un relleno creado con un 100% de poliéster, estamos ante una prenda que combina vistosidad y calidez, por lo que se puede vestir en cualquier circunstancia independientemente del clima. De su diseño destacan su cuello subido, las mangas en forma de sisa, y unos bolsillos en los laterales que se ocultan con la costura de la prenda, para no desentonar con el resto de la prenda.

Es un chaleco con una característica en cierta medida oversize, y es que no es una prenda pensada para ser vestida de forma ceñida. No obstante, para aquellas personas que prefieran optar por un look algo más ajustado, el chaleco cuenta con un bajo ajustable gracias a un cordón elástico y a un stopper, otorgando así a la prenda diversas formas de ser vestida.

Es un ropaje ideal para dar colorido a tu armario en una tendencia de la que parecen haberse adueñado los colores neutro. Su precio tampoco está fuera de mercado, y es que por 39,95 euros puedes hacerte con este chaleco. Una opción ideal para salir de la rutina que conlleva vestir siempre lo mismo.