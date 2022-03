El conjunto de Zara perfecto para arrasar en tus eventos más especiales de esta primavera

La primavera es una época de celebraciones y eventos, de bodas y comuniones y de todos esos encuentros que trae consigo el buen tiempo. Cuando surgen este tipo de ocasiones siempre hay una duda que nos asalta: “¿Qué me pongo?”. Elegir el outfit perfecto para este tipo de ocasiones no es nada fácil y suele haber varios factores en cuenta.

Repetir conjunto a veces no es una opción y acabamos optando por ir de compras para dar con el estilo ideal. Sin embargo, tendemos a buscar en grandes marcas que muchas veces se nos van de presupuesto o no tienen aquello que buscamos. La realidad es que no es necesario recurrir a este tipo de tiendas, sino que podemos encontrar auténticas joyas en cadenas convencionales.

Un ejemplo de ello es Zara, que ya ha conseguido eclipsarnos con su nueva colección llena de estilo y calidad, con prendas que parecen sin duda sacadas de la más prestigiosa marca de lujo. Ropa con toques vintage que desprende elegancia, como este conjunto de vestido con cinturón de hebilla y botas de tacón con tachas con el que podrás arrasar en tus eventos de primavera.

Vestido de volantes Limited Edition

La prenda estrella de este conjunto es este bonito vestido que nos recuerda levemente al más puro estilo pirata vintage. Es un vestido midi confeccionado con tejido en mezcla de lino, una tela muy cómoda y suave al tacto con una muy buena calidad. Tiene escote recto y hombros descubiertos sin tirantes, tipo palabra de honor.

Cuenta con detalles de volantes en el mismo tejido y un forro interior para evitar transparencias. El bajo es asimétrico en picos, una de las características que le dan ese toque pirata que tanto nos gusta. El cierre está en la parte trasera, justo en la espalda, con una cremallera oculta en la costura. Está disponible en color blanco roto y tiene un precio de 129€.

Botín de tacón de piel con tachas Limited Edition

Un vestido tan especial necesitaba un calzado a la altura y Zara ha sabido encajarlo a la perfección con estos botines de estilo tan rompedor. Sin perder ese toque vintage, la cadena ofrece el calzado ideal para este vestido y se trata de unos zapatos tipo botín de tacón confeccionados en piel y con detalles de tachas en su costura, que le dan esa personalidad y contraste tan diferenciadores.

Tienen un acabado en punta que acentúa también ese estilo vintage que venimos persiguiendo con este conjunto. El cierre es mediante unos finos cordones negros en la parte delantera que se enrollan alrededor del tobillo. Cuenta además con una cómoda platilla técnica Airfit de espuma flexible. Están disponibles en color negro en tallas de la 36 a la 40 por 159€.

Cinturón de piel con hebilla Limited Edition

En este conjunto, el vestido es una prenda capaz de brillar por sí misma, pero si además le añadimos los complementos adecuados conseguiremos un estilo diferente, rompedor y con mucha personalidad. Es por ello que este cinturón con hebilla es la opción ideal para ajustar a nuestra cintura y hacer que el vestido se entalle de una forma muy favorecedora.

Es un cinturón realizado en piel con una bonita hebilla metálica en color plateado que cuenta con un diseño de hojas en relieve que nos ha llamado especialmente la atención. Es el complemento perfecto para acentuar el estilo pirata de nuestro conjunto y además le darás un toque de personalidad muy especial. Está disponible por 27,95€.