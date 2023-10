El Corte Inglés tira la casa por la ventana con este smartwatch rebajado de la marca Pontina

En busca del regalo perfecto para el hombre de tu vida o simplemente deseas renovar tu reloj, El Corte Inglés ofrece una oportunidad que no puedes dejar pasar. Se trata del «Smartwatch Pontina M5,» una elegante pieza de tecnología que no solo te mantiene puntual, sino que también te conecta con el mundo digital. Lo mejor de todo es que ahora puedes obtenerlo con un increíble descuento del 66%. Este reloj no solo es una adición elegante a tu muñeca, sino que también es una herramienta útil para la vida cotidiana.

Este «Smartwatch Pontina M5» combina lo mejor de dos mundos: el diseño clásico de un reloj de pulsera con la funcionalidad avanzada de un smartwatch. Con una correa de piel negra y una caja de acero inoxidable, este reloj emana elegancia y durabilidad. Su pantalla a todo color te permite acceder fácilmente a una variedad de información.

El reloj para hombre ideal para diario que podrás encontrar rebajado en El Corte Inglés

La verdadera magia de este reloj reside en su conectividad. Compatible con dispositivos iOS y Android, el «Smartwatch Pontina M5» te permite recibir notificaciones en tu muñeca, desde mensajes de texto hasta alertas de aplicaciones. Puedes mantenerte al tanto de tus correos electrónicos, redes sociales y eventos del calendario, todo sin sacar el teléfono del bolsillo. También es resistente al agua, lo que significa que puedes usarlo bajo la lluvia o en tus entrenamientos.

Este reloj es ideal para quienes desean llevar un estilo de vida activo. Viene equipado con un monitor de ritmo cardíaco, un podómetro y otras funciones de seguimiento de actividad física. Esto te permite llevar un registro de tus pasos, tu ritmo cardíaco durante el ejercicio y otras estadísticas clave de salud. Puedes establecer metas de actividad y seguir tu progreso directamente desde la pantalla de tu reloj.

Con su batería de larga duración, no tendrás que preocuparte por cargar el «Smartwatch Pontina M5» constantemente. Esto es especialmente conveniente si eres una persona ocupada que necesita un reloj confiable que esté listo cuando lo necesites. Además, su diseño ergonómico asegura que sea cómodo de llevar durante todo el día.

El reloj inteligente de Pontina en El Corte Inglés. Foto: ECI

Aprovecha esta oportunidad única de obtener el «Smartwatch Pontina M5» de El Corte Inglés con un 66% de descuento. Ya sea que busques un regalo excepcional para alguien especial o quieras mejorar tu propio estilo, este reloj combina elegancia y funcionalidad a la perfección. No dejes pasar esta oferta y añade un toque de sofisticación tecnológica a tu vida cotidiana. Podrás obtenerlo a un precio de 29,99 euros.