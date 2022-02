El despertador inteligente con infinidad de funciones de Lenovo que tiene MediaMarkt para que te despiertes más fácilmente

Levantarse y madrugar por la mañana no es agradable para muchos: nada más escuchar la alarma del reloj o del móvil empieza un nuevo día, y aunque parezca una tontería, hasta un despertador puede hacernos cambiar la forma de comenzar ese día. Durante la época en la que los móviles no estaban tan generalizados como ahora, el despertador físico era la única opción para no levantarse tarde.

El reloj despertador inteligente de Lenovo que encontrarás en MediaMarkt

Ahora vuelven a estar de moda, y de qué manera. Han regresado de la mano de la tecnología, reviviéndolos con numerosas funciones. Si buscamos una buena opción para sustituir a nuestro despertador del móvil, en MediaMarkt podemos encontrar el último reloj inteligente de Lenovo que nos hará empezar los días de forma distinta.

Nos referimos al modelo Lenovo Smart Clock Essential, integrados con Google Home, dos micrófonos a través del cual podremos hablar al dispositivo para que nos ponga música, la radio, para que programe otra alarma, o lo que quieras, sin necesidad de abrir los ojos. También tiene táctil para volumen, play y alarma, pantalla LCD con la hora que se apaga por la noche para no molestar, así como conectividad WiFi y Bluetooth.

Reloj despertador inteligente – Lenovo Smart Clock Essential

El despertador está sincronizado con cientos de funciones y comandos de Google Assistant

De hecho no hará falta tocar el reloj en ningún momento prácticamente, a través de comandos, funciona igual que el asistente de voz de los móviles Android, por lo que sólo habrá qué indicar qué es lo que queremos: apagar luz, brillo, programar alarma, cambiar el tono… Todo es fácilmente regulable.

Como sabrás, a través de Google Home es posible controlar los otros dispositivos de la casa también, que estarán conectados entre sí, por lo que dándole instrucciones a este despertador, podremos subir también persianas, encender luces… Todo lo que se nos ocurra y que sea posible con el asistente de Google.

Reloj despertador inteligente – Lenovo Smart Clock Essential

Este sencillo pero a la vez completo despertador de Lenovo se encuentra por un precio de 29.99 euros en la tienda y web de MediaMarkt, una oferta irresistible del 40%, siendo su precio original 49.99 euros. También es posible encontrarlo en El Corte Inglés si así lo prefieres a través del siguiente link, o incluso en PCComponentes.

