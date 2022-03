El estuche de vapor de Lékué para cocinar de todo sin manchar que arrasa en Amazon con casi 9.000 opiniones

Desde hace un tiempo, una de las marcas más famosas en lo que a la cocina se refiere es Lékué. Quizá has oído hablar alguna vez de ella, y si no, te hablamos nosotros, porque es uno de los inventos más populares entre los cocinillas. Los que lo prueban dicen que no pueden vivir sin ello, y realmente es un invento muy útil para ahorrar tiempo y comodidad en la cocina. Los Lékué son estuches para poder cocinar en el microondas, a muy grandes rasgos.

Leer más: Amazon tiene una freidora que no necesita aceite para cocinar con menos grasas y más sano

Los estuches guardan el calor de forma tan hermética que crean un vapor en el que se cocina todo lo que pongamos dentro, y de forma saludable. Este estuche tiene un par de asas para abrirlo y cerrarlo sin que se recalienten por el microondas. Lo único que hay que hacer es meter el ingrediente, junto con un chorrito de agua o aceite para que evapore bien y se cuezan los ingredientes, y al microondas.

Cocina de forma mucho más saludable con estos estuches de vapor de Lékué

Existen varios estuches dependiendo del tamaño que queramos. Por ejemplo, el más vendido en Amazon es para 1-2 personas aproximadamente, aunque los hay más grandes incluso para 3 o 4. Por ejemplo, una solución ideal es poner unas patatas como si fuésemos a freírlas en la sartén, en bastones, pero dentro del Lékué con un poco de aceite. ¡Quedarán geniales! E incluso con un toque tostado si las dejamos unos minutos de más.

Estuche de vapor de Lékué

La cocción en el microondas (también vale para horno) es más nutritiva que en la cocina tradicional, es decir, que friéndolo. Es una opción muy ecológica, y como ellos mismos dicen… «Es díficil de explicar hasta que no se prueba«… Y ciertamente la versatilidad que ofrece es prácticamente infinita, con todos los ingredientes y recetas que se nos vengan a la cabeza.

Estuche de vapor de Lékué

Depende dónde lo compramos, su precio no es nada caro. Por ejemplo, en Amazon baja de los 20 euros, y es una opción que utilizaremos prácticamente a diario. A continuación te dejamos tres sitios en los que puedes comprar este estuche de vapor:

Últimas noticias